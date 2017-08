KATIE FFORDE - ANNI REGALATI/ Su Rai 1 il film con Gesine Kurowski (oggi, 8 agosto 2017)

film drammatico nel primo pomeriggio di Rai 1

GESCHENKTE JAHRE ALLA REGIA

Katie Fforde - Anni regalati, il film in onda su Rai 1 oggi, martedì 8 agosto 2017 alle ore 14.00. Una pellicola di tutto rispetto della serie di Katie FFprde: Anni Regalati. Katie Fforde, al pari di Inga Lidstrom e Rosamunde Pilcher, è un'autrice di romanzi sentimentali del Regno Unito, come le colleghe, anche i suoi romanzi sono stati di ispirazione per la produzione di numerosi film del panorama televisivo tedesco. Anni Regalati è un film del 2014, diretto da Geschenkte Jahre. Tra i personaggi principali figurano i volti degli attori Gesine Kurowski, Martin Rapold e Rolf Becker. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

KATIE FFORDE - ANNI REGALATI, ECCO LA TRAMA

La trama ruota intorno ad una coppia di adulti, Nel e Mark. Interpretati rispettivamente da Gesine Kurowski e Harald Krassnitzer, i due è da più di vent'anni che sono sposati, hanno affrontato insieme tutti gli ostacoli a cui la vita di tutti i giorni li ha posti, uscendone sempre vittoriosi. La vicenda è ambientata nella moderna New York, nel quale i due gestiscono insieme un rinomato ristorante. Le cose sembrano andare per il meglio, ma purtroppo la vita pone la coppia dinnanzi ad un ulteriore dilemma, Nel scopre di avere un tumore. La scoperta della malattia cambia l'intero equilibrio della coppia, ma anche stavolta riescono a vincere, infatti, la donna vince piano piano la malattia e guarisce. Nel cerca di recuperare la vita di sempre e di dimenticare questa brutta parentesi della sua vita, fino a che non si rimette in forze e decide di rientrare al lavoro. Purtroppo però, fa una brutta scoperta, pare proprio che il marito Mark la tradisca con Melissa, la sua aiutante. Affranta, Nel decide di cancellare tutto ed iniziare una nuova vita, lontana da Mark e da tutto quello che hanno costruito in vent'anni di matrimonio. La donna, decide infatti di tornare dal padre, il quale gestisce un vigneto insieme alla compagna. Nel comincia a godersi la vita della campagna e ad assaporare nuovi colori e profumi, fino a che non viene a conoscenza della decisione del padre, pare proprio che il padre voglia vendere l'attività per godersi gli ultimi anni della pensione, nonostante Nel non sia d'accordo. Eppure, sarà la volta buona per conoscere un tipo davvero interessante, il suo nome è Jake Carlyle, a capo di un'altra azienda del settore. Nonostante la situazione sentimentale delicata, Nel subisce il fascino dell'uomo, ricambiata. Ma come in tutte le questioni amorose, non c'è bello se tutto fila liscio come l'olio: alla porta del cuore di Nel bussa nuovamente Mark, il marito pentito, pronto a tutto pur di riconquistare il cuore della sua amata. Cosa farà Nel? Tornerà sui suoi passi e perdonerà il tradimento di Mark proprio nel momento del bisogno o aprirà una nuova porta con l'affascinante Jake?

© Riproduzione Riservata.