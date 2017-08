L'AMBASCIATA, SERIE TV/ Anticipazioni seconda puntata: il tradimento di Claudia

L'ambasciata, Megan Montaner e Raúl Arévalo

ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA, LA TRAMA

Secondo appuntamento con L'ambasciata, la telenovela spagnola in onda ogni martedì su Rai 1. La ambasciata (titolo originale, La embajada), vede nel cast Megan Montaner, la Pepa Aguirre de Il segreto, oltre a Belén Rueda, Abel Folk, Chino Darin, Raúl Arévalo, Ursula Corbero, David Verdaguer, Amai Salamanca, Melanie Olivares, Maxi Iglesias e Carlos Bardem. Anche Raul Arevalo e Maxi Iglesias sono già noti al pubblico della prima rete: memorabili le loro comparsate in Velvet, altro telefilm di importazione trasmesso ogni giovedì da Rai 1. Luis Salinas è il nuovo ambasciatore spagnolo in Thailandia. L'uomo si è trasferito a Bangkok con la precisa intenzione di ripulire la città da ogni traccia di corruzione e malaffare, decretando così la fine della sua vita famigliare. La moglie Claudia instaura una relazione con il giovane segretario dell'ambasciata, mentre la figlia Ester si innamora di Roberto, il fratello del suo più grande nemico. In Spagna, L'ambasciata ha riscosso un buon successo, merito anche degli intrecci profondamente stimolanti dietro al racconto di una diplomazia dominata da faccendieri e corruttori, trafficanti e speculatori, politici opportunisti e avidi di denaro. L'ambasciata nasce da un'idea di Ramòn Campos e Gema R. Neira ed è prodotta da Bambù Producciones. La prima puntata della serie è andata in onda nella primavera del 2016 sulla rete iberica Antena 3.

COSA SUCCEDERÀ?

In seguito all'arresto di Ester, Luis si vede costretto a chiedere aiuto a un avvocato. L'intervento ha scarso successo: l'unico modo per ottenere la scarcerazione della figlia è quello di corrompere qualcuno. Ester, dal canto suo, è sempre più in difficoltà: i suoi compagni di cella le riservano un trattamento davvero poco gratificante. La ragazza si convince di non poter vivere in quelle condizioni molto a lungo, e per questo invoca l'aiuto dei genitori. La storia tra Claudia e Luis è destinata a finire di lì a poco: la donna l'ha infatti tradito con il fidanzato della figlia. Allo stesso tempo, i due dovranno affrontare una convivenza forzosa con Carlos, il che non farà che complicare ancor di più le cose.

IL CASTO, BELÉN RUEDA IN CLAUDIA SANRAMON

Belén Rueda è la Claudia Sanramón de L'ambasciata. Nata a Madrid da padre ingegnere e madre ballerina, la Rueda mostra fin da subito un'eccezionale attitudine per la recitazione. È per questo che viene scelta per interpretare un ruolo minore nella serie Médico de familia, versione spagnola della popolare fiction Un medico in famiglia. Debutta al cinema nel 2004, interpretando Julia in Mare dentro. Nel 2007 ottiene una parte in The Orphanage, che le vale una nomination al prestigioso premio Goya. Contunua a lavorare per la televisione, partecipando come protagonista a Los Serrano, I Cesaroni in lingua spagnola. Nel 2016 è nel cast de L'ambasciata; nel 2017 appare in Perfectos desconocidos, altra rivisitazione dell'italiano Perfetti sconosciuti. È stata legata sentimentalmente all'attore Javier Bardem.

