L'UOMO NELL'OMBRA/ Su Rai 4 il film con Ewan McGregor (oggi, 8 agosto 2017)

thriller per la prima serata di Rai 4

NEL CAST ANCHE EWAN MCGREGOR

L'uomo nell'ombra, il film in onda su Rai 4 oggi, martedì 8 agosto 2017 alle ore 21.05. Si tratta di una delle opere moderne di uno dei registi più acclamati della storia della cinematografia internazionale, Roman Polanski, che con 'L'uomo nell'ombra' si dedica di nuovo al genere thriller, che ha rappresentato una delle sue ispirazioni migliori nel corso della sua lunga carriera. Fanno parte del cast di 'L'uomo nell'ombra' Ewan McGregor nella parte del Ghost Writer, Kim Cattrall nel ruolo Amelia Bly, Pierce Brosnan interpreta Adam Lang, Jim Belushi è John Maddox, Olivia Williams è Ruth Lang, Robert Pugh interpreta Richard Rycart, Tim Preece ha il ruolo di Roy Quigley, Timothy Hutton è Sidney Kroll, Jon Bernthal è Rick Ricardelli e Tom Wilkinson interpreta Paul Emmett. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

L'UOMO NELL'OMBRA, ECCO LA TRAMA DEL FILM

Il film racconta la storia di un ghostwriter chiamato ad un compito molto delicato. Scrivere le memorie dell'ex Primo Ministro della Gran Bretagna, sostituendo il precedente ghostwiter morto in circostanze misteriose. Il che potrebbe preludere ad una situazione politicamente molto pericolosa, ma il protagonista accetta vista la paga altissima ed il lavoro apparentemente semplice, essendo il libro una semplice biografia senza implicazioni particolari né retroscena particolarmente scottanti da svelare. Nonostante questo, le misure per il ghostwriter sono strettissime sotto il piano della sicurezza, e lo diventano ancora di più quando il Primo Ministro viene formalmente incriminato, accusato di aver avallato crimini di guerra e torture compiute in collaborazione con agenti della CIA. Il lavoro del ghostwriter si fa improvvisamente complicato, un soldato reduce dall'Iraq a conoscenza delle malefatte del Primo Ministro cerca di contattarlo per rendere ancor più veritiero il libro e soprattutto dare rivelazioni clamorose, visto che l'incriminazione del Primo Ministro porta la sua biografia, ormai in uscita imminente non appena il lavoro del ghostwriter sarà terminato, ad essere il libro più atteso dell'anno. I misteri attorno alla stesura del libro iniziano così a moltiplicarsi, con il ghostwriter che capisce di essere in pericolo di vita così come il suo predecessore, a causa di aspetti che erano sconosciuti del Primo Ministro.

