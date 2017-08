LA SIGNORA IN GIALLO/ Angela Lansbury apre ad un possibile ritorno della serie

12 stagioni e oltre 260 episodi, tutto questo è La Signora in Giallo uno dei crime più amati della tv di tutto il mondo. Tre generazioni di persone conoscono Angela Lansbury e il suo mitico personaggio e ancora un'altra potrebbe avere il privilegio di conoscere La Signora in Giallo e i suoi intricati casi, perché? In un momento in cui anche la tv soffre un po' ed è a corto di argomenti e storie nuove, sembra che revival e reboot la stiano facendo da padroni. Dopo il ritorno di alcune importanti serie tv con nuovi personaggi e nuove storie, dell'annunciato revival di Will & Grace e di Miami Vice, sembra che anche per La Signora in Giallo si apra la possibilità di avere un'altra occasione.

UN ULTIMO CAPITOLO PER LA SIGNORA IN GIALLO?

ANGELA LANSBURY PRONTA PER UN NUOVO CASO

In questo caso non si parla di nuovi volti e nemmeno di una nuova Jessica Fletcher pronta a conquistare il pubblico della saga ma solo di un altro capitolo, un ultimo caso. Ad aprire a questa possibilità è la diretta interessata, Angela Lansbury. Dopo i rumors dei mesi scorsi, è proprio l'attrice che per oltre 12 anni ha prestato il volto all'amata Jessica Fletcher ad aprire al ritorno sul set. La piccola cittadina di Cabot Voce nel Maine potrebbe fare da sfondo all'ultimo caso de La Signora in Giallo almeno secondo quanto rivelato dalla 92enne attrice che al Sunday Post ha dichirato: "Non sarei sorpresa se ci ritrovassimo per realizzare ancora un episodio. Jessica Fletcher è diventata una vera e propria parte della mia vita, è stato difficile accettare la sua fine. Detto ciò, abbiamo fatto un paio di puntate speciali negli anni dopo il 1996 e non sarei sorpresa se ne facessimo un'ultima a breve." Quello che emerge dalle sue parole è che non si tratterebbe di una vera e propria stagione completa ma di un film per la tv che chiuderebbe il cerchio anche per la stessa attrice. Revival in arrivo?