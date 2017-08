LORD & MASTER / Anticipazioni 8 agosto: "Stradivarius", il sesto episodio in onda nella seconda serata Rai

Lord & Master, anticipazioni

Lord & Master torna anche oggi, martedì 8 agosto 2017, nella seconda serata della rete ammiraglia di Casa Rai. La serie ha debuttato nel nostro paese con il primo appuntamento lo scorso 4 luglio e a distanza di più di un mese, viaggia serenamente verso il sesto appuntamento della prima stagione. A partire dalle 23.20 circa, tornerà Valentine Rixtus Bentinck con la nuova puntata che non lascerà i fan delusi. L'uomo è un ricco investigatore privato che assiste con regolarità il pubblico ministero per risolvere i crimini. Lord & Master (titolo originale Heer & Meester) è una serie televisiva olandese trasmessa per la prima volta nel 2014 e che in Italia è arrivata lo scorso 4 luglio 2017, nella seconda serata di Rai 1. Daan Schuurmans e Willem Zijlstra hanno firmato la serie che al momento è in produzione in Patria e che lo scorso 2016 ha regalato agli estimatori anche la seconda stagione, sempre formata da dieci episodi così come la prima. Il detective Bentinck è interpretato in televisione dall'attore Daan Schuurmans e il suo personaggio si presenta estremamente caratteristico. Il detective è un uomo molto coraggioso ma anche dotato di tanta ironia con un doloroso passato alle spalle che presto potrebbe bussare alla sua porta ancora una volta. Quando era molto piccolo è stato abbandonato in un collegio cattolico e non si conosce niente delle sue origini. L'unica cosa che sembra però unirlo alla sua famiglia sono l'istruzione e la sua rigida educazione. Le tante curiosità sul suo passato però, lo spingeranno ad informarsi ed interrogarsi in maniera approfondita su ciò che lo riguarda da vicino fin dalla nascita.

LORD & MASTER, ANTICIPAZIONI 8 AGOSTO: L'EPISODIO NUMERO 6 IN ONDA

IL DETECTIVE ALLE PRESE CON UN NUOVO CASO

Sytske van der Stella invece è l'interprete femminile di Lord & Master e recita nel ruolo dell’ambiziosa procuratrice Suze Geleijnse. La donna infatti, nel corso dei vari appuntamenti che andranno in onda, interpellerà spesso e volentieri il detective Bentinck per risolvere i crimini e spinosi misfatti. Tra gli altri protagonisti della serie, anche l'amico e consigliere, Leo Coops (interpretato da Hubert Fermin), criminale in pensione che lavora come portiere dell’Hotel Des Indes dove il protagonista è residente e vive. Se tutto andrà come previsto, la serie proseguirà la sua programmazione per tutto il mese di agosto e andrà in onda con l'ultimo episodio il prossimo 5 settembre 2017. Il titolo originale dell'episodio numero 6 che andrà in onda stasera è "Stradivarius". Se vi piacciono queste serie TV, vi consigliamo di non perdervi la seconda serata di Rai Uno.

