MARADONA/ L’ex Pibe de Oro: “Sono fortunato ad essere ancora vivo” (Gli occhi cambiano)

ECCO QUANTO VARREBBE IL SUO CARTELLINO OGGI

Diego Armando Maradona è uno dei protagonisti di questa puntata della trasmissione Gli occhi cambiano, in cui viene raccontato il mondo dello sport attraverso quella che è stata l’esperienza di vari campioni. Non c’è dubbio che l’ex fuoriclasse del Napoli abbia lasciato una traccia indelebile nella storia del calcio, compiendo imprese leggendarie come quella di vincere una Coppa del Mondo da assoluto protagonista oppure regalare al Napoli gli unici due scudetti. In questi giorni in cui si sta facendo un gran parlare del trasferimento record che ha visto il passaggio dell’asso brasiliano Neymar dal Barcellona al Paris Saint Germain per l’incredibile cifra di 222 milioni di euro. Grazie a uno studio della Playratings, si è riusciti a stimare quanto sarebbe costato oggi Maradona. Uno studio basato sulla rivalutazione di alcuni parametri tra cui l’aumento del fatturato dei club rispetto agli anni Ottanta. Maradona nel 1984 arrivò al Napoli dal Barcellona per 13 miliardi di lire che secondo lo studio sono paragonabili ad attuali 345 milioni di euro.

L’OPINIONE SULLA VAR

Diego Maradona, nonostante si sia ritirato dalle scene del calcio giocato da circa 25 anni, continua ad essere un personaggio quanto mai seguito ed amato. Tra l’altro con le sue esternazioni riesce sempre e comunque a dividere l’opinione pubblico. Nelle ultime settimane si sta facendo un gran parlare delle innovazioni tecnologiche messe a disposizione della classe arbitrale allo scopo di minimizzare gli errori ed in particolare si sta facendo strada l’opzione VAR (Video Assistant Referee). Si tratta di un supporto che l’arbitro può ottenere grazie ad assistenti che possono valutare un episodio di gioco con l’ausilio di un replay istantaneo. Su questa opzione Maradona ha evidenziato: “Se ci fosse stata la Var nel 1986 il mio gol all'Inghilterra sarebbe stato annullato ma ben venga, porta trasparenza e qualità nel calcio. Quando esprimo il mio parere positivo all'introduzione della tecnologia nel pallone mi viene in mente quel gol e so che sicuramente non sarebbe stato convalidato se ci fosse stata la Var. Anche ai Mondiali del '90 sono stato `salvato´, perché ho respinto la palla sulla linea di porta con il braccio contro la Russia. L'arbitro non se ne accorse. Per fortuna non si può usare la tecnologia in maniera retroattiva”.

MARADONA,”FORTUNATO AD ESSERE ANCORA VIVO”

Nel suo ultimo viaggio in Italia, Diego Armando Maradona si è concesso ai microfoni televisivi di Canale 5 ed in particolare diventando il protagonista di una seguitissima puntata della trasmissione di Maurizio Costanzo, L’intervista. Nel corso della punta l’ex Pibe de Oro ha parlato in maniera approfondita della propria vita ricordando le difficoltà economiche dell’infanzia in Argentina fino ad arrivare ai pesanti problemi avuti con la droga. Nello specifico l’ex numero 10 del Napoli ha ammesso: “Eravamo in sette in famiglia e all’epoca non c’erano molti soldi. La sera mia madre stava male perché preferiva non mangiare per dare il cibo a noi. Non ho mai avuto giocattoli o cose materiali, ma amore. Napoli mi ha dato la possibilità di giocare a calcio alla grande. Mi amano perché ho fatto delle cose che nessun altro voleva fare. Il mio problema più grande è stato quello con la droga. Sono fortunato ad essere ancora qui ed essere vivo. Sarei potuto morire. Sono anni che non prendo più nulla. Sfera sentimentale? Mi dispiace per come è finita con Claudia Villafañe. Lei è stata il primo amore della mia vita. Oggi sono innamorato di Rocio, abbiamo 30 anni di differenza”.

