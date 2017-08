MONA LISA SMILE/ Su Canale Nove il film con Julia Roberts (oggi, 8 agosto 2017)

la pellicola di genere commedia stasera su Canale Nove

JULIA ROBERTS E KIRSTEN DUNST NEL CAST

Mona Lisa Smile, il film in onda su Canale Nove oggi, martedì 8 agosto 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere commedia e drammatica del 2003 molto apprezzata dal pubblico e dalla critica. Protagonista della pellicola, diretta dal regista Mike Newell (autore di altri film di grande successo come 'Donnie Brasco' ed 'Harry Potter e il calice di fuoco') è Julia Roberts, una delle più grandi star di Hollywood nella parte di Katherine Ann Watson. Completano il cast di 'Mona Lisa Smile' Kirsten Dunst (Betty Warren), Maggie Gyllenhaal (Giselle Levy), Juliet Stevenson (Amanda Armstrong), Ginnifer Goodwin (Connie Baker), John Slattery (Paul Moore), Marcia Gay Harden (Nancy Abbey), Julia Stiles (Joan Brandwyn), Marian Seldes (la preside Jocelyn Carr), Topher Grace (Tommy Donegal) e Dominic West (Bill Dunbar). Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

MONA LISA SMILE, COME SE LA CAVERA' KATHERINE?, ECCO LA TRAMA

Katherine Ann Watson è una professoressa di storia dell'arte che arriva ad insegnare in una scuola femminile, dove i suoi principi di libertà ed emancipazione, negli Stati Uniti degli anni Cinquanta, cozzano pesantemente con quelli della scuola, che vuole sostanzialmente preparare soltanto le ragazze ad essere docili ed educate, in attesa di sposare un buon partito che le renda onorate donne di casa. Katherine riesce però a trovare spazio per allargare gli orizzonti delle ragazze attraverso la storia dell'arte, che può aiutare a comprendere quanto il ruolo della donna sia importante nella storia della cultura.

Le ragazze trovano dunque un esempio per iniziare a sognare in grande per il loro futuro, ma Katherine trova anche delle strenue oppositrici come Betty Warren, che pensa esclusivamente ad organizzare il suo matrimonio ed è estremamente contraria ai principi della professoressa, tanto da scrivere contro di lei numerosi articoli diffamatori sul giornale della scuola di Wellesley, dove si svolgono le vicende. Nonostante l'ostilità del corpo docenti e di alcune studentesse come Betty, Katherine riuscirà però ad infondere coraggio e ottimismo in molte studentesse, le cui vicende all'interno dell'istituto Wellesley si incrociano con quelle della professoressa.

Come ad esempio la storia di Joan Brandwyn, che vorrebbe allargare i suoi orizzonti culturali ma che è anche alle prese con l'organizzazione del suo imminente matrimonio con il fidanzato Tommy, contrario all'idea che dopo la scuola d'arte Joan possa frequentare Yale iscrivendosi all'università. C'è poi Giselle Levy, ragazza complicata che è abituata ad intrattenere relazioni amorose con uomini più grandi di lei, in particolare il professore di letteratura Bill Dunbar, con il quale si vede abitualmente tra le mura di Wellesley. Quindi, Connie Baker, insicura e con poca autostima, che Katherine cercherà di convincere riguardo la bellezza del suo aspetto esteriore ma anche interiore. La presenza di Katherine Ann Watson all'interno della scuola sarà un vero e proprio uragano per le ragazze che inizieranno a cambiare la visione del mondo in un'America a sua volta in trasformazione, tra integrazione razziale appena ai soi albori e le tensioni politiche del maccartismo.

© Riproduzione Riservata.