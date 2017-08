Maicol Segoni è morto/ Incidente stradale per l’attore di “Io e Marilyn”

Maicol Segoni

E’ morto a soli 34 anni, Maicol Segoni, attore e doppiatore che si è spento, questa mattina, al policlinico Le Scotte di Siena Maicol Segoni. Maicol Segoni, originario di Foiano della Chiana (Arezzo), ieri, era stato coinvolto in un bruttissimo incidente stradale a Castroncello nel comune di Castiglion Fiorentino nella Valdichiana aretina. Un frontale che non ha lasciato scampo al 34enne che, dopo una notte in ospedale, si è spento definitivamente lasciando nel dolore assoluto amici e parenti. L’incidente era avvenuto alle 5.22. Maicol Segoni era a bordo della sua auto quando si è scontrato con un’auto che proveniva dalla direzione opposta. Sull’incidente stanno indagando gli inquirenti per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Ancora non si conoscono, infatti, le cause. Sul posto era intervenuto anche il 118 per i primi soccorsi. Trasportato a Siena, Maicol Segoni è morto a causa delle gravissime lesioni riportate.

MAICOL SEGONI MORTO IN UN INCIDENTE STRADALE

LA CARRIERA DELL’ATTORE

Maicol Segoni era un attore e doppiatore. Nel corso della sua carriera ha partecipato ad un reality Mediaset e al film di Leonardo Pieraccioni “Io e Marilyn” in cui aveva un piccolo ruolo. Nonostante anni di studio e sacrifici, Maicol non è mai riuscito ad affermarsi totalmente. La sua morte lascia un vuoto profondo in tutti quelli che lo hanno conosciuto e che stanno riempiendo la sua bacheca Facebook di parole di cordoglio. Nel frattempo, è davvero toccante l’ultimo post di Maicol su facebook dello scorso 2 agosto: “Entro poco su fb...Vedo tante foto di persone felici al mare, con le loro famiglie, con i corrispettivi compagni e compagne...Io non ho niente di tutto ciò, ma stranamente non provo invidia, provo solo un po’ di felicitá per loro...Ecco adesso la mia felicitá, chiamiamola così, è vedere gente felice e serena. Ovviamente il tutto mixato alla mia tristezza...! Sono triste e disperato ma almeno vedo gente felice e sono un po’ meno demoralizzato. Questo è frutto di un percorso fatto in precedenza per cui ho imparato a non invidiare il prossimo, semplicemente ascoltarlo e ad accoglierlo”.

© Riproduzione Riservata.