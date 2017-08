Martina Big/ La Barbie umana si è operata per diventare nera: spesi 70 mila dollari in chirurgia plastica

Martina Big

Martina Big, fino a qualche anno fa era una normalissima assistente di volo. All'improvviso la stramba decisione di diventare una Barbie umana, sogno realizzato spendendo 70.000€ in chirurgia per assomigliare alla Barbie. La ragazza, già in precedenza, ha fatto parlare per essersi rifatta il seno così grande che pare sia attualmente il più grosso d’Europa. Martina ha deciso di diventare una Barbie esotica, puntando a diventare nera. Tutto è iniziato con delle regolari seduti di abbronzante e delle iniezioni di melanina per essere scurissima tutto l’anno. Dopo ha deciso di calcare la mano esagerando: "Voglio essere nera, come una donna africana". Quindi si è tinta i capelli, si è affidata alle mani di parrucchiere africane, ha gonfiato le labbra e si è scurita ancora di più la pelle. Logicamente i risultati sono stati discutibili.

MARTINA BIG, LA BARBIE UMANA DIVENTA NERA

UN INTERVENTO "ESTREMO"

La ragazza ha portato all'estremo il suo corpo raggiungendo livelli alti e improponibili. Le sue ultime intenzioni non promettono nulla di buono: "Adesso voglio ingrandire il mio lato B e voglio trasformare ancora il mio viso aggiungendo caratteristiche facciali africane. Molte donne nere mi chiedono di dove sono, dicono che sembro cubana o africana, sono molto fiera dei miei progressi, sempre più vicina ad essere una vera donna nera". La questione è molto delicata e fa riflettere riguardo l'uso della chirurgia plastica.Una scelta sicuramente molto particolare quella della modella che sui social sta facendo molto discutere i fan e non soltanto, il tutto per ambire a sogni estetici davvero "particolari".

