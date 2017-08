Mattia Briga

Mattia Briga, dopo aver conquistato la seconda piazza nel programma di Maria De Filippi, è andato avanti per la sua strada, grazie al clamoroso successo del suo terzo album Never Again. L'anno scorso ha pubblicato Non odiare me, romanzo autobiografico scritto in collaborazione con Andrea Passeri seguito pochi mesi fa dal secondo libro intitolato Novocaina. Di recente l’abbiamo visto impegnato, in coppia con Alessandra Celentano, a Selfie – Le Cose Cambiano. Per lui, oltre il successo professionale, sta avendo grosse soddisfazioni anche in quello sentimentale. Dopo la fine della relazione con Ludovica Chiodo, il cantante negli ultimi tempi si mostra in compagnia della sua nuova fidanzata Flavia come testimoniano le foto e i video su Instagram (Clicca qui per vederli).

MATTIA BRIGA, LA NUOVA FIDANZATA È FLAVIA

IL CANTANTE DI AMICI CONFERMA CON UN BACIO...

Smentito quindi lo scoop del settimanale Novella 2000 che aveva pizzicato il cantante rap con un'affascinante modella di nome Julia. Dopo aver chiuso la relazione storica con Ludovica Chiodo la sua nuova fidanzata è Flavia, una ragazza della quale però ben poco si conosce. Ricordiamo che Briga ha avuto avuto una storia molto lunga con la Chiodo. Il rapper aveva parlato di essere fidanzato quando si parlava di un presunto flirt con la sua coach Emma Marrone, anche se mai aveva voluto rivelarne l'identità che si è poi scoperta successivamente. Dopo un rapporto durato anni, Briga e Ludovica si sono lasciati. Mattia Biga ha una nuova fiamma e sembra essere davvero felice. Vedremo se il tempo confermerà questo nuovo amore.

