Megan Montaner / Protagonista de L'Ambasciata: Sara rappresenta una minaccia per Luis?

Megan Montaner

Megan Montaner, l'indimenticabile Pepa de Il Segreto, sta per tornare sul piccolo schermo grazie alla nuova puntata de L'ambasciata, la serie tv spagnola che la vede recitare al fianco di Abel Folk, l'attore catalano che nella fiction presta il volto al protagonista. Nel corso del primo appuntamento, abbiamo scoperto che la Montaner interpreta il ruolo di Sara, una segretaria che probabilmente ha molto da nascondere e che ha segnato profondamente le dinamiche della famiglia Salinas. Pur di creare scompiglio nella vita dell'ambasciatore, infatti, qualcuno ha consegnato a sua moglie una lettera contenente delle immagini inequivocabili, che ritraevano suo marito Luis intento a consumare un rapporto proprio con Sara. La donna, naturalmente, ha reagito nel peggiore dei modi arrivando addirittura a tradire suo marito per ripicca, ma il giorno seguente, Luis Salinas è riuscito a chiarire l'equivoco, fornendo le prove certe della sua estraneità ai fatti. Sarà rappresenta una minaccia per l'ambasciatore?

MEGAN MONTANER

IL SUCCESSO SUI SOCIAL

È stato uno dei volti più amati de Il Segreto, ha partecipato assieme a Raul Bova alla fiction "Fuoco amico TF45" e molti la ricordano nel suo ruolo a Senza identità. Megan Montaner è uno dei volti più amati del piccolo schermo italiano e il suo profilo social, dove quotidianamente condivide gli aggiornamenti della sua vita privata, con oltre 220 mila follower è uno dei più seguiti sul web. L'attrice, che come rivelano i suoi recenti post, molto presto sarà la protagonista dello spin off di Velvet (Cliccate qui per vedere la foto che la immortala negli studi delle celebri Gallerie Velvet), è da poco diventata mamma e ogni giorno, attraverso i social network, condivide con i suoi fan tutti gli aggiornamenti legati alla sua maternità. Nell'ultima foto pubblicata su Instagram, l'attrice si lascia immortalare stretta in un abbraccio con il suo piccolo e lo scatto, in pochi giorni, ha collezionato oltre 26 mila like.

