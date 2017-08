Oroscopo Paolo Fox, a LatteMiele le previsioni di oggi 8 agosto

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO DI PAOLO FOX DI OGGI 8 AGOSTO 2017

I SEGNI IN ATTESA

Alcuni segni nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele si possono considerare in attesa. Tra questi c'è sicuramente la Vergine che deve aspettare il passaggio di un momento non proprio favorevole, per trovarsi a vivere situazioni più positive. La pazienza può essere il miglior compagno di viaggio. Se il Cancro perde le staffe non potrà aspettare troppo tempo, in massimo tre giorni si deve assolutamente sistemare tutto per evitare ulteriori problemi. Anche il Leone vivrà un agosto movimentato, ma se al momento non ci sono situazioni interessanti da verificare ora c'è la voglia di trovarsi a vivere con più tranquillità. Serve aspettare per stare meglio. L'attesa dello Scorpione non sarà lunga, già da domani si potrebbero vedere delle situazioni positive. Oggi però si devono evitare conflitti e discussioni che portano solo ed esclusivamente a dissapori e al rischio di litigare pesantemente con qualcuno.

AMORE, GRANDI NOVITÀ PER LA BILANCIA

Gli sposati della Bilancia o quelli che convivono da poco devono riuscire ad organizzare meglio la propria vita per evitare di avere dei problemi. Chi si è separato da poco invece proprio adesso potrà godersi un po' di sano relax. Il Capricorno deve fare più attenzione al campo dei sentimenti, perché a volte si trova a trascurare persone a cui vuole davvero bene. Da alcune settimane la Vergine è piuttosto incerta e potrebbe trovare a vivere dei pensieri che portano ancora più lontano da questo contesto. Il momento è importante, ma a volte non si riescono a sfruttare le sensazioni giuste. I Pesci invece, sempre in attesa di un ottobre scintillante, possono vivere un momento molto intrigante dal punto di vista dell'amore che però porta a trascurare inevitabilmente qualcos'altro. Attenzione però a confondere l'amore con il desiderio di protezione che in questi giorni è predominante.

L'OROSCOPO COME CAMBIA DA IERI A OGGI

E' interessante fare un salto indietro per paragonare quello che è successo ieri a quanto accadrà oggi nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. L'Ariete si trova finalmente a recuperare quello che è stato il tempo perduto negli scorsi giorni. Il Toro ha superato un momento di grande sforzo fisico che aveva vissuto negli ultimi giorni. Il Cancro sta trovando nuovamente gli stimoli per vivere bene alcune situazioni legate ai sentimenti che prima erano state un po' trascurate. Il Leone ha ritrovato certezze in amore anche se nella giornata di oggi ha perso un po' la freschezza e l'effervescenza che ha sempre caratterizzato il segno. La Luna si sta avvicinando al segno dei Pesci e questo porterà forza, i risultati di questa influenza si stanno iniziando a vedere già ora. L'Acquario sembra ormai uscito da una crisi finanziaria importante, ma deve comunque fare attenzione alla gestione dei soldi.

