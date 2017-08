REAZIONE A CATENA DI SERA/ Pagelle prima puntata: la vittoria a "I Tre di Denari", Francesco Paolantoni al top

Amadeus conduce "Reazione a catena di sera"

LE PAGELLE DELLA PRIMA PUNTATA

La prima puntata del torneo dedicato alla sfida di Reazione a catena di sera si è conclusa con la vittoria de “I Tre di Denari”, i giovanissimi concorrenti che hanno avuto la meglio sui “Parenti Stretti” riuscendo ad accedere direttamente alla finale prevista per il prossimo 21 agosto. A supportare le due squadre, naturalmente, due coppie di ospiti d’eccezione. Vediamo, fra le quattro celebrità, chi ha avuto la meglio nel corso della serata. Lorella Cuccarini, voto 8: la showgirl, determinata a contribuire attivamente alla vittoria de I tre di Denari, ha cercato di dare il massimo sin dai primi minuti di gioco, collezionando un ottimo risultato proprio nelle prime manche della serata. Il suo supporto, fondamentale per il team, ha determinato in maniera significativa l’esito finale del risultato, anche se nelle ultime fasi del gioco la sua titubanza è stata fatale al montepremi collezionato da "I Tre di Denari".

REAZIONE A CATENA DI SERA: FRANCESCO PAOLANTONI FRA I MIGLIORI DEL TORNEO

Francesco Paolantoni, voto 9: divertente, appassionato e pieno di entusiasmo, l’attore non ha lasciato nulla di intentato e, pur di supportare con costanza il gioco de “I Parenti Stretti”, ha cercato di dare il meglio di sé nelle varie fasi del gioco. Francesca Fialdini, voto 7: piena di grinta e di talento, la conduttrice ha gareggiato a supporto de “I Parenti stretti” insieme a Francesco Paolantoni. Grazie al suo intuito e alla voglia di arrivare fino in fondo, l’ospite è riuscita a regalare al suo team un netto recupero sugli avversari, portando la squadra in vantaggio proprio quando tutto sembrava ormai perduto. Teo Teocoli, voto 6: poco partecipe nella prima parte del gioco, è riuscito a recuperare nel corso della sfida grazie alla rivalità con il collega Paolantoni. Fondamentale il suo supporto nella vittoria conquistata nelle fasi finali da I tre Denari, che grazie alla sua presenza hanno avuto un contributo significativo per tutta la durata del torneo.

