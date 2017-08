Riki e Sara Daniele fidanzati?/ La figlia di Pino ha fatto breccia nel cuore dell'ex di Amici?

Riccardo Marcuzzo, Amici

Riccardo Marcuzzo è ancora sulla cresta dell'onda e non solo per la sua partecipazione ad Amici e per la sua carriera in versione "Riki" ma anche per tutto quello che sta succedendo nella sua vita privata. Dopo la presunta liason con Federica Carta, sua collega e compagna di avventura, e la loro lite (ancora non ufficialmente confermata), sembra proprio che per la giovane ugola d'oro di Amici sia arrivato il momento di voltare pagina, con chi? Non con una "comune" mortale o una delle sue fan ma con una figlia d'arte, Sara Daniele. Proprio la figlia dello scomparso Pino Daniele potrebbe essere la presunta, nuova, fiamma di Riki. Sarà davvero così o si tratta solo di una bella amicizia?

RIKI E SARA DANIELE IN LOVE?

DAI VIDEO SOCIAL AI PETTEGOLEZZI

I due sono diventati ormai una "coppia social" molto seguita dai fan del cantante che possono gustare le loro avventure su Instagram Stories quasi tutti i giorni. Riki e Sara Daniele sono insieme a Formentera dove stanno trascorrendo le loro vacanze insieme e c'è chi, a questo punto, si chiede se facciano davvero parte dello stesso gruppi di amici o ci sia qualcosa di più. Sara e Riki scherzano, ridono e postano video e immagini anche dalla camera da letto che, forse, condividono e mentre lui filma lei si lascia andare a battute e provocazioni. Una storia che sta appassionando il pubblico dei social mentre Riki continua a cavalcare l'onda del successo e da otto settimane domina la classifica dei dischi più venduti. Cosa manca a questo bel quadretto? Proprio niente.

