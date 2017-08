SFOOTING/ Medici e pompieri, re e regine, panettieri e saldatori: saremo salvati dalle fiction

Lapresse

La realtà si presta a diverse interpretazioni, questo non lo scopriamo noi. Il premio Nobel per la letteratura Josè Saramago dice che bisogna saper "vedere quel che non si è visto, vedere di nuovo quel che si è già visto, vedere in primavera quel che si era visto in estate, vedere di giorno quel che si è visto di notte, con il sole dove la prima volta pioveva, vedere le messi verdi, il frutto maturo, la pietra che ha cambiato posto, l'ombra che non c'era. Bisogna ritornare sui passi già dati, per ripeterli, e per tracciarvi a fianco nuovi cammini". Nulla si crea e nulla si distrugge, cari lettori, ma con questo incipit dove stiamo andando a parare? Tranquilli, non siamo portieri di calcio, ma semplici operai della tastiera. Perciò…

Boom di iscrizioni ai test di accesso alla facoltà di Medicina. A settembre si presenteranno all'appuntamento in 66.907 per una disponibilità di 9.100 posti. Un anno fa, di questi tempi, furono 62.694. Un incremento del 7% circa che dimostra come la professione medica abbia ancora un buon appeal tra le giovani generazioni. Quali le cause principali? Una carriera ricca di soddisfazioni, economiche e non? La consapevolezza della filantropica utilità della professione? Il desiderio di essere ricordato dai posteri come un benefattore dell'umanità? Non esattamente. Secondo un sondaggio effettuato su un campione di qualche migliaio di matricole universitarie dalla rivista online "Salute! Grazie! Prego!", al primo posto tra le risposte risulta "Per far emergere il dottor House che c'è in me!".

In forte aumento sembrerebbero anche le richieste di accesso ai concorsi per entrare nei vigili del fuoco (una fiammata improvvisa o un'ardente passione che cova da tempo?) ed è di queste settimane un sensibile incremento riscontrato in Italia tra quanti auspicherebbero un ritorno alla monarchia (in tempi di lavori… corti si sogna forse un posto fisso… a corte?). Ma cosa può unire la professione medica al corpo dei vigili del fuoco, con un dato apparentemente lontano che riguarda re e regine?

La risposta non può essere che una sola: la passione tutta italiana per i telefilm. Dei cosiddetti "medical drama" sono zeppe le nostre serate televisive. Si va da Grey's Anatomy a Code Black, da The Night Shift a Saving Hope, da Chicago Med al mitico e già citato Dr House. Anche il corpo dei vigili del fuoco americani (presentissimi in Italia) non scherza affatto, a partire da Chicago Fire. E sul ritorno ai fasti monarchici, qualcuno nutre ancora dei dubbi sul fatto che Il Trono di Spade contribuisca a una spinta propulsiva e nostalgica?

Ma se così fosse (e così è), siamo pronti a spingerci oltre: strizzando l'occhio al mondo del lavoro, vogliamo avanzare una proposta seria per rilanciare quei mestieri che in Italia hanno ancora un futuro, ma che non trovano sufficienti "candidati". Ecco l'idea: perché non mettere in produzione serie tv, fiction (un tempo si sarebbe detto grandi sceneggiati) capaci di rilanciare le professioni che paiono destinate a esaurirsi? Ne suggeriamo tre.

"Breading Bread". Dato per acclarato il fatto che "tutto ciò che è foresto tira di più", scegliamo un titolo in inglese (sulla scorta del famosissimo e premiatissimo Breaking Bad), che potremmo tranquillamente tradurre in "Pane impanato", per una sit com (con un titolo così, assolutamente vendibile sul mercato estero) che narra le vicende di una famiglia di panettieri in quel di Panettieri (provincia di Cosenza), un borgo dove la concorrenza proprio non manca.

"Saving welder Ryan". Anche qui, sulla falsariga del ben noto film bellico di Steven Spielberg, saving e Ryan sono inframmezzate dalla parola welder. Una serie di fantascienza dove un gruppo di scienziati del futuro torna all'anno 2076 per prelevare Fergus "Iron" Ryan, l'ultimo saldatore al mondo.

"Posto infisso". Fiction tutta al femminile, dove un gruppo di disoccupate lucane rileva (più per disperazione che per convinzione) un'azienda di costruzione e montaggio di infissi. Un intreccio di storie rosa che poggiano su solidi telai, attraverso i quali questo straordinario gruppo di (inventatesi) imprenditrici cementa solidarietà e amicizia. Ma, soprattutto… cementa!

