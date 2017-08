STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Supercoppa europea, Chicago Med e Il laureato (martedì 8 agosto 2017)

La programmazione Mediaset di oggi

Il programma per la prima serata dell'8 agosto approntato da Mediaset sembra essere in grado di riunire una vasta fetta di pubblico, dividendo la proposta tra cinema, grande calcio, fiction e intrattenimento. Il programma prevedibilmente più visto sarà con ogni probabilità la gara di calcio tra Real Madrid e Manchester United.

Proprio la partita di Supercoppa europea tra due delle grandi tradizionali del calcio europeo aprirà la serata su Canale 5. Cristiano Ronaldo e compagni sono chiamati a ribadire la loro superiorità sul Manchester United di Mourinho, che però non sembra intenzionato a lasciare facilmente il passo. Italia 1 proporrà invece Chicago Med, lo spin off di Chicago Fire, serie televisiva in cui vengono narrate le vicende dei medici del Chicago Medical Center, uno dei più importanti della città dell'Illinois. Grande cinema invece per Rete 4, ove andrà in onda Il laureato, pellicola diretta da Mike Nichols nel 1967 che lanciò Dustin Hoffman. Protagonista della trama è Benjamin Braddock, che ritorna in famiglia dopo la fine del college instaurando una relazione con una donna più anziana di lui, la signora Robinson (Anne Bancroft). La situazione muta completamente quando il ragazzo fa la conoscenza con la figlia di lei, Elaine e se innamora.

Ancora cinema per La 5, ove andrà in onda Al cuore si comanda, commedia diretta da Giovanni Morricone nel 2003, con Pierfrancesco Favino, Claudia Gerini, Sabrina Impacciatore e Pierre Cosso. La narrazione vede protagonista Lorenza, una single trentenne alla affannosa ricerca di un compagno. Alla fine decide di affittare Riccardo, un musicista in crisi economica, che però presto si stufa del gioco. Intrattenimento invece per Mediaset Extra, che proporrà al suo pubblico Cultura moderna slurp, versione prime time del gioco condotto da Teo Mammucari. Di nuovo cinema per Iris, che trasmetterà a sua volta Il bianco, il giallo, il nero, spaghetti western diretto da Sergio Corbucci nel 1974, con un ottimo cast formato da Giuliano Gemma, Eli Wallach e Tomas Milian. Protagonista della storia è un giovane giapponese, Sakura, incaricato dall'imperatore del Giappone di ritrovare un pony sacro donato a una colonia di emigrati nipponici nel West, ma rapito da finti indiani con lo scopo di provocare una guerra in grado di provocare l'eliminazione di quelli veri che si oppongono ad una ferrovia.



Italia 2 manderà invece in onda Selvaggi, film di Carlo Vanzina con Ezio Greggio, Antonello Fassari, Leo Gullotta e Monica Scattini, in cui una comitiva di italiani diretta ai Caraibi è costretta ad un atterraggio di fortuna su un atollo sperduto. Top Crime proporrà a sua volta The Mentalist, serie statunitense molto seguita anche in Italia, in cui vengono narrate le avventure di una task force del California Bureau of Investigation mentre Boing manderà in programmazione il cartoon Adventure Time.

PROGRAMMI TV MEDIASET:

Canale 5 ore 20.40 Supercoppa Europea: Real Madrid-Manchester United, evento sportivo

Canale 5 ore 22.40 Speciale Supercoppa Europea, evento sportivo

Italia 1 ore 21.11 Chicago Med, serie televisiva

Italia 1 ore 23.48 Annabelle, film

Rete 4 ore 21.14 Il laureato, film,

Rete 4 ore 23.32 Tutti gli uomini del presidente, film

La 5 ore 21.10 Al cuore si comanda, film

Mediaset Extra ore 21.15 Cultura moderna slurp, programma di intrattenimento

Iris ore 21.00 Il bianco, il giallo, il nero, film

Italia 2 ore 21.10 Selvaggi, film

Top Crime ore 21.10 The Mentalist, serie televisiva

Boing ore 21.20 Adventure Time, cartoni animati

© Riproduzione Riservata.