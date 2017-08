STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: L'ambasciata, Campionati di atletica e gli Occhi cambiano (8 agosto)

La programmazione Rai di oggi

Anche la Rai prosegue la programmazione a scartamento ridotto tipica dell'estate, dando vita ad una proposta in cui abbondano programmi già passati più di una volta in programmazione. Nella prima serata dell'8 agosto, la rete pubblica proporrà a favore di chi deciderà di passarla di fronte al video un menù incentrato soprattutto su cinema e fiction, con qualche puntata culturale di buon interesse. Il programma che potrebbe calamitare il maggiore numero di spettatori dovrebbe essere il Mondiale di atletica, considerato l'appeal che le imprese di Bolt e compagni hanno solitamente sulla platea degli appassionati di sport.



Rai Uno presenta L'ambasciata, una serie televisiva spagnola che vede protagonista Luis Salinas (Abel Folk), nuovo ambasciatore iberico in Thailandia che vede sfasciarsi la sua famiglia in concomitanza con l'arrivo nel continente asiatico. Rai Due offrirà invece la visione dei campionati mondiali di atletica leggera, chiamati a dare il polso sulla salute del movimento ad un solo anno dalle Olimpiadi di Rio de Janeiro. Campionati in cui l'Italia dovrebbe però svolgere un ruolo abbastanza trascurabile. Cultura invece per Rai Tre, ove andrà in onda Gli occhi cambiano: tifare, un documentario di Walter Veltroni sul tifo e sull'impatto che lo stesso ha sulla nostra società.

Grande cinema per Rai 4, che proporrà L'uomo nell'ombra, un film diretto da Roman Polanski nel 2010, in cui si narra la vicenda di un Pubblico Ministero britannico che ingaggia un ghost writer per terminare la propria autobiografia, dopo l'improvviso decesso del primo. Proprio il nuovo uomo ombra, però, scoprirà un segreto nella sua vita, ingarbugliando la situazione. Il cast, di assoluto rilievo, vede la presenza di Ewan McGregor, nei panni del ghost writer, di Pierce Brosnan, Kim Cattrall, Timothy Hutton e Jim Belushi. Ancora cinema per Rai 5, ove andrà in programmazione Parigi, una pellicola diretta nel 2008 da Cédric Klapisch, con Juliette Binoche e Romain Duris. Il protagonista del film è Pierre, ballerino che attende un trapianto e decide di seguire dalla sua finestra le vicende del suo quartiere. Alla fine scoprirà di non essere il solo a lottare ogni giorno per sopravvivere.

Su Rai Movie andrà invece in onda Il fondamentalista riluttante, una pellicola diretta nel 2012 da Mira Nair, ambientata a New York, ove un ragazzo pakistano che lavora come consulente a Wall Street vede la sua vita letteralmente stravolta dalle conseguenze dell'attentato alle torri gemelle. Tra i protagonisti Riz Ahmed, Kate Hudson e Kiefer Sutherland. Infine Rai Premium, che trasmetterà un episodio di Provaci ancora prof!, la serie televisiva che vede Veronica Pivetti nei panni di Camilla Baudino, una professoressa con l'hobby delle investigazioni, oltre che per la cura dei ragazzi a lei affidati dal sistema scolastico. Tra gli altri interpreti, Enzo Decaro, nei panni del marito di Camilla, e Paolo Conticini, nel ruolo di un commissario di polizia innamorato della professoressa.

