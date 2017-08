STEFANO DE MARTINO/ Il ballerino sigla la pace con i fans: il post che tranquillizza tutti

Stefano De Martino

Stefano De Martino trova sempre il modo di farsi perdonare. Sabato 5 agosto, il ballerino napoletano era atteso sul litorale di Policoro per una serata in discoteca ma, a causa di un problema, ha dovuto annullare tutto. “Siamo stati da poco informati che Stefano De Martino non potrà raggiungerci. Ci scusiamo con quanti ci seguono ma per motivi di salute l'ospite della serata non potrà essere presente”, aveva fatto sapere sabato lo staff della discoteca in cui era stata organizzata la serata. Il comunicato aveva scatenato la protesta dei fans, furiosi con il ballerino che, in quel di Ibiza, ha pubblicato storie e post in cui appariva in perfetta forma. Molti utenti hanno così puntato il dito contro Stefano che, però, ha siglato subito la pace con tutti scrivendo il seguente messaggio su Facebook: “Un saluto al playa di Policoro, mi spiace non poter essere stato lì con voi, recupererò il prima possibile!”. Tutto risolto, dunque.

STEFANO DE MARTINO, LE NEWS

IL BALLERINO SEMPRE PIU’ PROTAGONISTA DEL GOSSIP

Stefano De Martino si gode gli ultimi giorni di vacanza in quel di Ibiza prima di tornare nuovamente in Italia dove, domenica 13 agosto, è atteso da un nuovo impegno professionale. Il ballerino che, anche quest’anno, tornerà nella scuola di Amici in qualità di professionista e supporter dei ragazzi insieme a Marcello Sacchetta, continua ad essere il protagonista indiscusso del gossip. Dopo i rumors su un suo presunto riavvicinamento a Belen con la quale è riuscito ad instaurare un rapporto sereno per il bene del piccolo Santiago, Stefano De Martino è stato accostato alla stilista e fashion blogger Gilda Ambrosio che ha trascorso con il ballerino qualche giorno di vacanza in quel di Ibiza insieme ad altri amici. I due, in compagnia del resto del gruppo, hanno anche trascorso un weekend nella campagna lombarda dove si sono concessi un bagno in piscina e qualche scherzo. Ad oggi, però, i due non si trovano nello stesso posto. Stefano, infatti, è ancora ad Ibiza mentre Gilda Ambrosio è tornata in Italia. Tra i due, dunque, c’è solo un’amicizia o qualcosa in più? Ai posteri l’ardua sentenza.

