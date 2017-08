Sylvester Stallone/ In Creed 2 il ritorno di Dolph Lundgren alias Ivan Drago

Rocky, Ivan Drago

L'indomabile stallone italiano che per anni ci ha tenuto compagnia con la saga di Rocky ha trovato nuova linfa vita in Creed - Nato per combattere. Sylvester Stallone è tornato in gioco indossando nuovamente i panni di Rocky ma non per salire sul ring in veste di pugile ma di "spalla" di Adonis Creed, figlio di Apollo e pupillo dello stallone italiano. Dopo il successo del primo capitolo non solo ci sarà un un seguito, Creed 2, ma a detta di Sylvester Stallone sarà proprio nel nuovo film che lo rivedremo sul set con Dolph Lundgren, il mitico Iva Drago, rivale russo dello stallone italiano. A rivelare la notizia è stato lo stesso Sly che in un'intervista a TMZ ha rilasciato alcuni interessanti dettagli sulla trama del nuovo film.

IVAN DRAGO VS ROCKY BALBOA IN CREED 2

I DETTAGLI RIVELATI DA SYLVESTER STALLONE

Anche se non si conosce bene la storia che si svilupperà nel secondo capitolo di Creed, Sylvester Stallone ha annunciato ufficialmente che rivedremo Dolph Lundgren e ancora: "Gli tirerò un pugno, non posso non colpirlo almeno una volta!". L'iconico avversario non sarà nel film come rivale di Rocky ma accompagnerà il figlio che, a quanto pare, andrà allo scontro con Adonis alla ricerca di vendetta per via di quello che è accaduto al padre nell'indimenticato Rocky IV. All'epoca si presentò negli Stati Uniti in stile macchina da guerra, seguito dall'Armata Rossa e dalla moglie Ludmilla (Brigitte Nielsen), come sarà questa volta il suo arrivo? Rivedremo anche la Nielsen nei panni della madre dello sfidante russo?

© Riproduzione Riservata.