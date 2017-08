TUTTI GLI UOMINI DEL PRESIDENTE/ Su Rete 4 il film con Robert Redford (oggi, 8 agosto 2017)

film drammatico nella seconda serata di Rete 4

ALAN J. PAKULA ALLA REGIA

Tutti gli uomini del presidente, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 8 agosto 2017 alle ore 23.20. Una pellicola dali genere drammatico e storico che ha raccontato lo scandalo Watergate, che costò la Presidenza Usa a Richard Nixon. Diretto da Alan J. Pakula, il film ha per protagonisti due vere star di Hollywood come Robert Redford nei panni di Bob Woodward e Dustin Hoffman nella parte di Carl Bernstein, i due giornalisti del Washington Post che misero in luce lo scandalo. A completare il cast del film, Jack Warden (Harry M. Rosenfeld), Meredith Baxter (Debbie Sloan), Stephen Collins (Hugh W. Sloan Jr.), Ned Beatty (Martin Dardis), Jason Robards (Benjamin C. Bradlee), Martin Balsam (Howard Simons), Penny Fuller (Sally Aiken), Jane Alexander (Judy Hoback), Hal Holbrook (William Mark Felt), Robert Walden (Donald Segretti) e John McMartin (Scott). Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

TUTTI GLI UOMINI DEL PRESIDENTE, COSA ACCADRA'?, ECCO LA TRAMA

Il film parte dall'arresto di cinque uomini la sera del 17 giugno 1972 all'interno dell'hotel Watergate dove si trova la sede del Comitato per la raccolta fondi elettorale del Partito Democratico. I cinque avevano compiuto un'effrazione scoperta dalla guardia Frank Wills, e una volta arrestati, il giovane giornalista Bob Woodward, del Washington Post, si reca sul posto per scoprire quelle che sono le novità sul caso. E' durante l'udienza che scopre che uno degli arrestati fa parte della CIA, l'intelligence americana. Woodward inizia così a comprendere come il caso abbia implicazioni in ambiti governativi, ed inizia a lavorare al caso assieme a Carl Bernstein, un altro giovane cronista politico del 'Post'.

Il direttore del giornale vorrebbe affidare l'inchiesta a giornalisti più esperti, ma alla fine i due giovani che tanto hanno preso a cuore il caso possono andare avanti nel loro lavoro. Inizialmente Woodward e Bernstein si trovano di fronte a un vero e proprio muro di gomma, ma la situazione sembra evolversi grazie a William Mark Felt, 'Gola Profonda' che Woodward incontra, venendo spesso rimesso sulla retta via delle indagini quando la situazione sembrava irrimediabilmente stagnante.

Alla fine, al Washington Post si comprende chiaramente come la manovra del Watergate riguardi direttamente il Partito Repubblicano, ma mancano le prove, che si palesano subito dopo la rielezione del presidente Repubblicano, Richard Nixon, vincente nelle elezioni contro il candidato democratico McGovern. Alla fine, quanto accaduto al Watergate faceva parte di un piano di controllo e di sabotaggio del comitato elettorale del Partito Democratico, finanziato e istituito dal Partito Repubblicano e dai servizi segreti americani. Gli esiti dell'inchiesta porteranno il presidente Nixon ad essere sottoposto alla procedura dell'impeachment, quindi Nixon sarà costretto a rassegnare le dimissioni il 9 agosto 1974, due anni dopo l'inizio dell'inchiesta.

