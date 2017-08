Temptation Island 2017/ Ruben Invernizzi difende Francesca e accusa i compagni: "C'è chi ha fatto di peggio"

Ruben e Francesca a Temptation Island 2017

La coppia più discussa dell'ultima edizione di Temptation Island continua ad essere quella composta da Ruben Invernizzi e Francesca Baroni. Stavolta però Ruben decide di rispondere a tono e lancia una bella frecciatina ai suoi ex "compagni d'avventura". Ricordiamo infatti che la ragazza aveva attirato grandi critiche su di se quando, nel villaggio delle fidanzate, aveva parlato più volte male di Ruben. Questo ha portato il ragazzo a chiudere la storia quando si sono rivisti al falò, eppure un mese dopo l'uscita da Temptation, i due hanno confessato a Filippo Bisciglia di essere tornati insieme. Ruben e Francesca hanno infatti chiarito e hanno deciso di riprovarci ma questa scelta non è affatto piaciuta al pubblico, che ha lanciato in direzione della coppia pensanti accuse.

RUBEN DIFENDE FRANCESCA E LANCIA UNA FRECCIATINA AI COMPAGNI

"C'È CHI HA FATTO DI PEGGIO A TEMPTATION ISLAND"

È per questo che Ruben ha deciso di non rimanere in silenzio questa volta e rispondere, seppur indirettamente, alle critiche. La risposta arriva infatti con un like ad un commento social che sa di frecciatina ai suoi ex compagni di Temptation Island. Un utente infatti scrive: “Ci sono persone che là dentro hanno fatto peggio. Francesca ha solo parlato per poco. Gli altri ci andavano a letto con le tentatrici. Quindi per favore scacciatevi”, ed ecco immediato il like di Ruben, a confermare quanto scritto e a difendere ancora una volta la sua fidanzata Francesca. "C'è chi ha fatto di peggio" insomma, anche secondo Ruben; ma come reagiranno i suoi compagni d'avventura? Risponderano a questa provocazione? Attendiamo news...

© Riproduzione Riservata.