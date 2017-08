UN POSTO AL SOLE ANTICIPAZIONI / Angela prende una decisione importante... (8 agosto)

Un posto al sole

Un posto al sole non va in vacanza e anche questa sera si prepara a tornare su Rai Tre con un nuovo appuntamento. Le anticipazioni per l’episodio che prenderà il via a partire dalle 20.40 di oggi rivelano che al centro della trama ci sarà, ancora una volta, la crisi che ha colpito Franco e Angela. Abbiamo visto, infatti che la donna, dopo aver trovato i biglietti da visita di un ristorante, ha messo in dubbio le parole di suo marito, cominciando a nutrire il sospetto di un possibile tradimento. Da parte sua, però Franco non ha di certo reso semplice la questione: sono state le sue recenti bugie, infatti, a rendere Angela così sospettosa e insicura sul loro rapporto. Questa sera, di conseguenza, le incomprensioni fra i due protagonisti non faranno che aumentare e Angela, messa alle strette dagli atteggiamenti di Franco, arriverà sul punto di prendere una decisione molto importante. Di cosa si tratta?

ANTICIPAZIONI UN POSTO AL SOLE

NIKO RIFLETTE SULLA PROPOSTA DI BEATRICE

Beatrice, dopo aver incontrato Niko nell’ultima puntata di Un posto al sole ed essersi confrontata con lui sulle questioni relative al suo studio legale, tornerà prepotentemente nella sua vita del giovane avvocato in maniera del tutto inaspettata. La donna, infatti, gli farà una proposta di lavoro molto allettante, che il ragazzo, di certo, avrà difficoltà a rifiutare. Di cosa si tratta di preciso? Possiamo anticiparvi che Niko, di fronte alle parole della sua ex amante, non prenderà una decisione immediata e chiederà del tempo per avere un parere da Ugo e Susanna. Contemporaneamente, Silvia e Michele partiranno per le tanto attese vacanze estive, ma lasceranno alla giovanissima Rossella un compito molto importante, quello di occuparsi dei nonni. Riuscirà la ragazza a dare il meglio di sé o finirà per deludere tutte le aspettative dei suoi amati genitori? Appuntamento a questa sera, come sempre su Rai Tre, alle 20.40

© Riproduzione Riservata.