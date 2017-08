UOMINI E DONNE/ Anticipazioni e news: Andrea Melchiorre sta con Giulia Latini? (Trono Classico)

Uomini e Donne, trono classico

Andrea Melchiorre si è fidanzato? L'ex di Valentina Dallari, prima di partecipare a Temptation Island, pareva essere il ragazzo più accreditato al prossimo trono di settembre... ed invece? Le cose forse, sono cambiate. Abbiamo fatto la conoscenza del timido fashion blogger romano nel corso del trono classico di Uomini e Donne quando, con l'aria schiva e un poco insofferente, ha letteralmente conquistato il cuore di Valentina. Pochissimi i mesi d'amore per la coppia che si è perfino lasciata malamente tra frecciatine nemmeno troppo velate ed insulti social. Successivamente, lei ha iniziato la sua carriera da deejay e lui si è buttato nella moda. Ha aperto un fortunato e seguitissimo blog e la sua pagina di Instagram "viaggia" a gonfie vele. Andrea poi, ha partecipato alla quarta stagione di Temptation Island nel ruolo di tentatore cercando di far capitolare la bella Sara, giovane fidanzata del gelosissimo Nicola. Inizialmente quindi, si pensava che il passaggio da ex corteggiatore a nuovo tronista fosse immediato ed invece ad oggi, non sembra essere così.

ANDREA MELCHIORRE E' FIDANZATO CON GIULIA LATINI?

Dopo la sua storia con Valentina Dallari, dopo numerosi avvistamenti, al suo fianco in maniera ufficiale non si è mai più vista alcuna ragazza. Attualmente però, sembra essere cambiato qualcosa nel cuore del tormentato romano che forse, dopo anni ha trovato la pace tra le braccia di una nuova fiamma. Sul suo profilo di Instagram infatti è apparsa una insolita dedica d'amore che ha fatto allertare gli appassionati di gossip. Dopo ipotetici flirt tra cui quello con Martina Luchena, si vocifera anche un coinvolgimento con Giulia Latini, sarà vero? La ragazza è conosciuta per essere stata la corteggiatrice di Luca Onestini che ad un passo dalla sua scelta ha voluto uscire fuori dal programma con Soleil Sorge. Andrea Melchiorre ci ha da sempre abituati alla discrezione e il silenzio, specie quando si tratta di faccende private. La sua dedica sulle Stories però, pare essere sintomo di un coinvolgimento sentimentale talmente forte da non potere essere nascosto. Di recente, proprio Andrea ha condiviso uno scatto social con Giulia: si tratterà solo di lavoro oppure c'è altro? Cliccate qui per vedere la fotografia che sta facendo impazzire i fan.

