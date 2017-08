UOMINI E DONNE/ Anticipazioni e news: Gemma e Marco, vacanze separati... è crisi! (Trono Over)

Uomini e Donne, trono over

Gemma Galgani sta passando le vacanze in famiglia lontana dal suo Marco Firpo? La news di gossip impazza sul web ormai da alcuni giorni e il silenzio social di entrambi, ci fa intuire una probabilissima crisi. La coppia tornerà a settembre negli studi Elios del trono over di Uomini e Donne? La risposta è affermativa ma non ci è dato sapere se giungeranno davanti ai riflettori da fidanzati oppure no. La tensione è alta, specie negli ultimi tempi. Gemma poi, non sta affatto accontentando le fan e non pubblica nemmeno uno scatto insieme all'affascinante cavaliere genovese. Nessuna fotografia e nemmeno una dedica oppure una semplice canzone. La Galgani infatti, durante le battute finali del trono senior, si era quasi trasformata in un'affidabile deejay e sfornava una playlist dietro l'altra per ballare in onda con il suo adorabile Marco dalla chioma fluente.... e adesso? Il nulla! Mentre Gemma si trova in vacanza con la sua famiglia, dove sta passando questa rovente estate Firpo? Sicuramente starà a piedi nudi, passeggiando in spiaggia in solitaria! La coppia è davvero scoppiata come si dice? Le fan non stanno più nella pelle ed affermano che questo silenzio potrebbe forse parlare più di mille parole messe insieme.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS TRONO OVER

GEMMA E MARCO SI SONO LASCIATI?

Gemma Galgani nelle passate giornate si trovava in compagnia della sorella Silvana. Mettendo da parte l'amore, la dama torinese pare avere scelto la sua famiglia. L'ultima volta che la donna ha detto qualcosa su Marco Firpo, bisogna tornare indietro alla puntata di debutto di #Estate, il format di Alfonso Signorini che ha portato in televisione le dinamiche del "Chi Summer Tuor". E quindi, per ricordarci dell'amore tra Gemma e Marco, bisogna fare un salto nel passato di circa un mese. Durante quella occasione, il direttore della famosa rivista aveva chiesto alla dama se ci fossero delle nozze in vista e lei con un sorriso, aveva risposto: “Non lo so ancora, non devi chiederlo a me, bisogna chiederlo a lui”. Questa presa di posizione ha generato del terrore in Marco? Come ben sappiamo, il cavaliere genovese in televisione, aveva espresso il desiderio di vivere con la dama una relazione aperta e libera priva di vincoli.

