Una Vita anticipazioni/ Felipe abbandona Mauro, cosa ne sarà delle indagini su Cayetana?

Una Vita

Dopo i recenti contrasti causati dalla storia con Mauro, Celia riuscirà a Convincere Teresa a rimanere nella loro casa. Naturalmente, qualcosa dovrà cambiare e Felipe, di conseguenza, capirà che non è più il caso di collaborare con il poliziotto per le indagini relative alle attività illecite di Cayetana. Di fronte alla decisione del suo ex collaboratore, Mauro non riuscirà ad opporsi, anche perché ormai crede di avere un asso nella manica. Felipe e Celia, intanto, cominceranno a concentrarsi su una nuova questione: le straordinarie abilità del giovane Tano. Il ragazzo, infatti, ha già evidenziato di avere un’intelligenza fuori dal comune, ma suo padre, per di confermare ciò che si dice su di lui, lo sfiderà in una avvincente partita di scacchi. Riuscirà a confermare tutti i suoi sospetti? Intanto, per Luisa ci sarà un nuovo duro colpo: qualcuno sta per trasferirsi nella sua vecchia casa.

ANTICIPAZIONI UNA VITA, ANTICIPAZIONI

TERESA TIENE HUMILDAD LONTANA DAL PATRONATO

Nuovi problemi in arrivo per Maria Luisa, che dopo aver varcato la soglia della sua nuova abitazione e aver fatto i conti con le prime fasi di una vita in povertà, sarà costretta ad assistere inerme al trasferimento, nella sua vecchia casa, di una nuova famiglia. La novità, naturalmente, addolorerà la fidanzata di Victor, la quale, probabilmente, non è ancora pronta a sopportare tutti i sacrifici richiesti da una vita di stenti. Ma chi saranno gli inquilini che prenderanno possesso della vecchia dimora dei Palacios? Contemporaneamente, ad Acacias 38, Teresa non riuscirà ad accettare la presenza di Humildad al patronato. La protagonista, infatti, sarà sempre più convinta che l’interesse della sua rivale per gli orfani, in realtà, sia dettato da un secondo fine. Determinata, quindi, a metterla da parte, si recherà da Mauro per costringerlo a tenere sua moglie a debita distanza dai bambini. Ci riuscirà?

© Riproduzione Riservata.