WHITNEY/ Su Cielo il film con Whitney Houtson, alla regia Nick Broomfield (oggi, 8 agosto 2017)

film documentario su Cielo

WHITNEY HOUTSON NEL CAST

Whitney, il film in onda su Cielo oggi, martedì 8 agosto 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere documentario e come è intuibile dal titolo, è incentrata sulla vita ed il successo della celebre cantante Withney Houston. Si tratta di una pellicola presentata dalla BBC, sotto la regia di Nick Broomfield , celebre regista che ha avuto il piacere di realizzare precedentemente un documentario su Kurt Cobain. Il documentario prevede diversi episodi della vita quotidiana della cantante, ci saranno diversi contributi da parte di colleghi ed amici più affezionati per una serata da non dimenticare, per veri appassionati. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

WHITNEY, LA VITA E IL SUCCESSO, ECCO LA TRAMA

Whitney: Can I be me? A metà tra un'artista ed una leggenda Can I be me? Rappresenta il punto cardine della vita di Withney, schiacciata dai manager i quali le hanno imposto un'identità studiata per piacere ad un pubblico diverso da quello che si aspettava, ripudiata dalla famiglia per aver aperto le porte del genere del Pop anche ad un pubblico bianco, alla ricerca perenne di un'identità che l'avrebbe condotta alla depressione. Il caos, il disordine che ha provato nella sua carriera è stato un diretto riflesso della sua vita personale. È proprio questo che cerca di incarnare il regista Nick Broomfield, cercare di studiare le dinamiche che si nascondono dietro la via dell'alcool e della droga percorsa dalla cantante, fino a portarla al fatidico giorno del suo suicidio.

Lo scopo di Nick Broomfield è di raccontare l'idilliaco esordio della cantante, per poi arrivare alla sua rovina, nonostante ciò, il singolo I Will Always Love You è ancora oggi una delle canzoni più famose del mondo della musica. Nonostante il suo estro e la sua estensione vocale senza eguali, purtroppo il successo porta al declino l'animo più fragile. E Withney Houston apparteneva a questa categoria.

I suoi manager non sono riusciti a fare gli interessi della cantante (ma bensì i propri), oltre ad una vita sentimentale non proprio favorevole ( pare che il marito fosse invidioso del suo successo) e un appoggio familiare mancante. Una delle poche consolazioni della cantante è stata la figlia Bobbi Kristina, è stata significativa la scena in cui la madre ha fatto salire sul palco la figlia per cantare. La cosa ancora più tragica e malinconica, è che anche la figlia seguirà il triste destino della madre, a soli tre anni dalla morte della stessa. La visione di questo documentario può appassionare anche chi si avvicina da poco al mondo di Withney Houston, che in poco tempo si è rivelata molto più di una leggenda.

© Riproduzione Riservata.