AGENTE 007 - MOONRAKER: OPERAZIONE SPAZIO/ Su Rai Movie il film con James Moore (oggi, 9 agosto 2017)

azione e spionaggio su Rai Movie

JAMES MOORE E LOIS CHILES INSIEME NEL CAST

Agente 007 - Moonraker: Operazione Spazio, il film in onda su Rai Movie oggi, mercoledì 9 agosto 2017 alle ore 21:15. Una pellicola d'azione, spionaggio, fantascienza e avventura che è stata diretta da Lewis Gilbert nel 1979, undicesimo atto della saga dedicata all'agente segreto creato dalla fervida mente di Ian Fleming. Moonraker - Operazione Spazio è la quarta pellicola della saga che vede James Moore nei panni di James Bond. L'esordio era avvenuto con Vivi e lascia morire, quando l'attore britannico aveva preso il posto di Sean Connery. In totale saranno sette i film del ciclo da lui recitati, di cui l'ultimo, Bersablio mobile, uscito nel 1985. Ma scopriamo la trama del film nel dettaglio.

AGENTE 007 - MOONRAKE: OPERAZIONE SPAZIO, ECCO LA TRAMA DEL FILM D'AZIONE

La narrazione, che si svolge nell'arco di poco più di due ore, parte con James Bond (Roger Moore) impegnato a non cadere vittima di un tentativo di ucciderlo messo in pratica da un'amante. Dopo essere stato fatto salire su un aereo privato, e accortosi che è impossibile pilotarlo, oltre che privo di paracadute, riesce comunque a salvarsi e fare rientro a Londra. Appena tornato a casa, viene però convocato dai vertici dei servizi segreti, che gli affidano l'ennesima missione, ovvero cercare di capire come abbia fatto a sparire Moonraker, uno Shuttle costruito per le operazioni spaziali. Il suo proprietario è Hugo Drax (Michael Lonsdale), numero uno di una impresa che opera nel settore aerospaziale, che però si rivela ben presto un pericolo per l'umanità. Il suo disegno, infatti, è quello di sterminare l'intero genere umano, utilizzando allo scopo un gas nervino di rara potenza, estratto dalle piante. Una volta effettuata la prima parte del suo delirante piano, il pianeta sarebbe così in mano ad una razza perfetta, alla cui formazione devono contribuire giovani coppie selezionate proprio per la loro apparente perfezione. Nella lotta che ne consegue, Bond è costretto a misurarsi con un avversario potentissimo detto Squalo (Richard Kiel), dotato di denti in grado di trinciare qualsiasi cosa. Alla fine, però, proprio il suo avversario passerà dalla sua parte una volta accortosi di non rientrare nei criteri di perfezione di Hugo Drax. Il finale vede la navicella su cui si è salvato James Bond tornare sulla terra, con l'agente segreto come al solito in dolce compagnia.

