APOCALYPSE NOW REDUX/ Su Rete 4 il film con Marlon Brando (oggi, 9 agosto 2017)

azione nella seconda serata di Rete 4

FRANCIS FORD COPPOLA ALLA REGIA

Apocalypse Now Redux, il film in onda su RETE 4 oggi, mercoledì 9 agosto 2017 alle ore 22.45. Un capolavoro di Francis Ford Coppola la pellicola che è stata apprezzata a livello mondiale e restaurata per l'occasione. 'Apocalypse Now Redux' è stato riportato al cinema nella sua versione integrale, con scene inedite che hanno fatto la felicità di molti cinefili. Memorabili le interpretazioni del cast composto da autentiche stelle. L'interpretazione del Colonnello Kurtz di Marlon Brando è rimasta nella storia del cinema, così come quella di Martin Sheen nella parte del Capitano Benjamin L. Willard, voce narrante e filo conduttore del film. Grandissimo successo riscosse anche l'interpretazione, da parte di Robert Duvall, nella parte del Tenente Colonnello William Kilgore. Ma scopriamo la trama del film nel dettaglio.

APOCALYPSE NOW REDUX, LA TRAMA DEL FILM

Il protagonista del film è il Capitano Benjamin L. Willard, chiamato in Vietnam a capo del suo plotone per riuscire a portare a termine una missione molto particolare. Willard deve infatti ritrovare e neutralizzare l'azione del Colonnello Walter E. Kurtz, un tempo vanto assoluto dell'esercito ma ora divenuto pericoloso disertore, capace di organizzare una sua comunità primitiva nella foresta intorno Saigon. Di Kurtz non si sa molto e nel viaggio affrontato per raggiungerlo, Willard si dimostra affascinato dalla figura del perfido Colonnello, chiedendosi cosa l'abbia portato a diventare il pericoloso criminale ora ricercato dall'esercito americano.

La situazione si fa complicata perché, nella caccia a quello che è il nuovo re della guerra in Vietnam, Willard si ritrova alle prese con personaggi al limite del pittoresco, come il Tenente Colonnello Kilgore, appassionato di surf ma anche di napalm, che porta il plotone di Willard in un pericoloso raid aereo con sé. Allo stesso tempo, si moltiplicheranno i pericoli che Willard e i suoi ragazzi dovranno affrontare risalendo il Mekong.

Alla fine, il Capitano riuscirà a trovarsi davanti a Kurtz in un drammatico faccia a faccia in cui il Colonnello, visibilmente impazzito, riuscirà a spiegare al giovane Capitano la sua visione del mondo e come gli orrori della guerra abbiano cambiato radicalmente la sua maniera di concepire la vita. Willard si rende conto di come Kurtz sia a capo di una vera e propria comunità che lo venera come un Dio e che vive isolata proprio per dimenticare la brutalità dei soldati americani da una parte, e dei vietcong dall'altra. Nella sua follia, Kurtz riesce a far capire a Willard che in guerra solo l'orrore domina, spazzando via torti e ragioni e portando via con sé ogni barlume di logica. Willard decide così di abbandonare il villaggio dopo aver ucciso Kurtz, mentre gli abitanti lo venerano al suo passaggio come se ne avesse preso il posto.

© Riproduzione Riservata.