Alan Palmieri/ Dalla tappa di Nardò alla foto con Gianni Morandi (Battiti Live 2017)

Come si può resistere a posare per un selfie con Gianni Morandi? Lo stesso è stato per Alan Palmieri, novità indiscussa di questa calda estate per quel che riguarda Mediaset e Italia1 che ospita il Battiti Live 2017. Anni di gavetta in radio, da 105 ad RTL 102.5 e Radionorba dove è in carica da ormai dieci anni e dove non solo è station manager ma anche direttore artistico dell'evento che sta andando in onda sulla rete giovane Mediaset e che porta con sé la musica dal profondo Sud. Anche questa sera il bel conduttore radiofonico classe 1975 salirà sul palco del Battiti Live 2017 per la tappa di Nardò insieme ad Elisabetta Gregoraci e con l'incursione di Gianni Morandi. Proprio Alan, nei giorni scorsi, durante la registrazione di tappa ha avuto modo di postare la foto che lo ritrae in compagnia del noto cantante.

A quanto pare l'esperimento ha funzionato e non solo per Alan Palmieri che, per alcuni potrebbe presto fare il salto dalla radio alla tv, ma anche per via dello spettacolo in se che è riuscito a portare a casa 1.012.000 spettatori con il 6% di share. Questa sera Alan e i suoi cantanti torneranno in onda da Nardò portando in tv la seconda tappa del Battiti Live di cui lui stesso ha parlato a TvBlog.it dicendo: "Speriamo che funzioni e che possa andare avanti. Battiti Live oggi è un punto di incontro tra musica, artisti e pubblico. È un evento multimediale, crossmediale e transmediale". A quanto pare il miracolo è avvenuto e il 6% sembra davvero ottimo per un esordio in questo periodo, come andrà questa sera?

