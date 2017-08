Andrea Pirlo papà/ Sono nati i figli Tommaso e Leonardo, i due gemelli avuti da Valentina Baldini

Andrea Pirlo (Instagram)

Andrea Pirlo è diventato papà di due gemelli! Sono nati un mese fa i figli Tommaso e Leonardo, figlio avunti con la nuova compagna Valentina Baldini. È proprio lei ad annunciare la venuta al mondo dei suoi bambini, nati quindi il 7 luglio a New York, dove l'ex campione di Juventus e Milan giocherà fino a dicembre. Valentina, sul suo blog, infatti svela questi nove mesi ricchi di ansie ed emozioni: "È passato quasi un anno e nel frattempo: Sono rimasta incinta, sono ingrassata, sono gonfiata , ho fatto mille ecografie, è finito l’inverno, sono tornata a NY, è arrivata la primavera, ho camminato tanto, ho fatto milioni di ricerche paranoiche su internet (qualche es: quanti kg si perdono dopo il parto, in quanto sgonfiano le gambe dopo il parto , musica per lo sviluppo celebrale del feto, alimenti consigliati in gravidanza …)".

ANDREA PIRLO PAPA' DI DUE GEMELLI!

VALENTINA BALDINI HA PARTORITO UN MESA FA

Le ansie di Valentina Baldini, nel suo racconto, lasciano però spazio poco a poco alla gioia: "infine è arrivata l’estate e ho partorito non facendomi mancare neanche la classica scena da sex and the city nella quale si rompono le acque e tu corri in ospedale nel bel mezzo della notte. - ed ecco la presentazione ufficiale dei due nuovi arrivati - Dimenticavo… sono 2 gemelli e li ho chiamati Leonardo e Tommaso. Domani compiono un mese e nel frattempo sono dimagrita e mi sento piena di energia . Così felice io non mi sono sentita mai". Una grandissima gioia per Andrea Pirlo e Valentina Baldini, che stanno insieme dal 2014, e quindi un mese fa hanno visto venire alla luce i primi due figli. Non sono però gli unici per il campione di calcio che ne ha già avuti altri due, Nicolò e Angela, dalla precedente relazione con Deborah Roversi con cui è stato sposato per 13 anni.

