BATTITI LIVE 2017, NARDÒ / Anticipazioni: cantanti e cast seconda puntata. Alan Palmieri e Elisabbetta Greg

Battiti Live, Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci

CANTANTI ED OSPITI DELLA SERATA

Fa tappa a Nardò il concerto itinerante organizzato da Radionorba e in onda sulle frequenze televisive di Italia 1. Sul palco del Battiti Live 2017 saliranno alcuni fra gli artisti più in voga del momento, tra giovani talenti e vere e proprie columns della musica italiana. È il caso di Michele Bravi, Riki e Federica, che, forti della loro esperienza a X Factor e Amici, hanno ben saputo destreggiarsi dinanzi a una piazza Diaz gremita. E ancora Benji&Fede, on air con Tutto per una ragione, TheGiornalisti, fautori delle hit Pamplona e Riccione e Takagi&Ketra, i due soldatini de L'esercito del selfie. Si prosegue con il rap di Briga, Jake la Furia e Baby K, che sul palco di Nardò si esibiranno nelle loro Nel mare e nel bere, Me gusta, El party e Voglio ballare con te. Tra i meno inflazionati, Paola Turci, Bianca Atzei e Gigi D'Alessio, tornati in classifica con i successi sanremesi Fatti bella per te, Ora esisti solo tu e La prima stella. Attesa anche per Gianni Morandi, che in un'inedita versione vacanziera porterà il suo saluto alla piazza di Nardò. L'idea del concerto nasce nel 2003, sottoforma di sviluppo di uno storico programma di Radionorba che vedeva esibirsi in versione acustica alcuni tra i più rinomati cantanti italiani. Nelle prime edizioni, diversi dj animavano le piazze del Sud Italia, e la presenza di artisti celebri era sporadica. A partire dal 2004, vengono ospitati solo cantanti di fama nazionale e internazionale. Nel 2009, l'evento va in onda in diretta su Radionorba Tv. Nel 2017, Mediaset ne acquisisce i diritti, e tutte le cinque tappe del Battiti Live vengono trasmesse in differita nel mese di agosto.

I CONDUTTORI DI BATTITI LIVE Alan Palmieri è lo storico conduttore del Battiti Live. A lui è affidata la direzione artistica di Radionorba, a cui è approdato a seguito di due brevi esperienze in quel di RTL e Radio 105. In una recente intervista a TvBlog, ha dichiarato che non gli dispiacerebbe affatto se la sua creatura divenisse il nuovo programma di punta dell'estate d'Italia 1. Proprio come il Festivalbar... "Ce lo si augura. Speriamo che funzioni e che possa andare avanti. Battiti Live oggi è un punto di incontro tra musica, artisti e pubblico. È un evento multimediale, crossmediale e transmediale. Tutte le componenti fanno la loro parte. È un evento credibile, nasce dal basso, ma viene alimentato da tutte le direzioni". E se Palmieri è un veterano, Elisabetta Gregoraci è attualmente alla sua prima esperienza in campo musicale. "L'adrenalina in queste serate d'estate è a mille", ha dichiarato a Tv Sorrisi e Canzoni: "È un'esperienza professionale straordinaria, che mi ha anche dato modo di conoscere due meravigliose regioni come la Puglia e la Basilicata". Ed entrando nel merito: "Amo profondamente il mio mestiere e condurre un festival come questo è un privilegio a cui non avrei mai rinunciato. A livello professionale questa è una sfida che impreziosisce il curriculum di qualsiasi conduttore...".

