BELEN RODRIGUEZ/ News: La showgirl a Ibiza fra ritorni di fiamma e nuove smentite

Belen rodriguez, Instagram

Belen Rodriguez si trova attualmente a Ibiza, la località prescelta per le sue vacanze in compagnia della sua numerosa famiglia e del piccolo Santiago, il figlio avuto da Stefano De Martino. La show girl, che di recente è finita al centro di tutte le polemiche a causa dei suoi scatti infuocati, continua ancora a dominare tutte le copertine del gossip estivo, dal momento che attualmente il suo ex si trova in vacanza proprio nella celebre isola iberica. Nel corso delle ultime settimane, infatti, i due sono stati immortalati più volte dall’occhio vigile dei paparazzi che continuano a scommettere su un prossimo ritorno di fiamma; ma a confermare queste voci, di recente, è stato Giovanni Ciacci, esperto di look e stylist e volto noto della trasmissione televisiva “Detto fatto”, che ai microfoni di “Pinoccho”, trasmissione in onda su Radio Deejay, ha dichiarato quanto segue: “Sta succedendo, ci siamo quasi, anzi è già successo. Notizie da Ibiza dicono che Belen è tornata con Stefano De Martino”. Le sue parole nascondono un fondo di verità? Ricordiamo che solo poche settimane fa anche Simona Ventura ha dichiarato che fra i due ex coniugi de Martino, in realtà, l’intesa non si è ancora spenta del tutto.

BELEN RODRIGUEZ, NEWS

LA SHOWGIRL IN VACANZA CON ANDREA IANNONE

Mentre si rincorrono le voci su un possibile ritorno di fiamma fra Stefano De Martino e Belen Rodriguez, Andrea Iannone è sempre più assente dalla vita della showgirl. Il campione di MotoGp, infatti, appare distante dagli aggiornamenti costanti che la sua celebre fidanzata condivide sui social, alimentando così le voci di una crisi e i conseguenti pettegolezzi dei tanti maligni. Secondo i rumors diffusi in rete in questo periodo, infatti Stefano e Belen avrebbero ricominciato a frequentarsi a Ibiza, dove entrambi, ormai da molte settimane, si sono trasferiti per le vacanze estive in compagnia del piccolo Santiago. la presenza del bambino avrebbe spinto i due ex coniugi De Martino a riavvicinarsi e a riprendere il rapporto esattamente dove si era interrotto. A confermare queste voci, qualche settimana fa, le copertine di alcuni giornali di gossip, che dopo aver “pizzicato" Stefano e Belen sereni assieme a Santiago, hanno ipotizzato che la coppia potesse aver recuperato il sentimento un tempo perduto. Tuttavia, sono numerose le voci pronte a smentire questi pettegolezzi, dal momento che la showgirl, attualmente, sta vivendo una vacanza serena proprio in compagnia di Andrea Iannone, suo attuale fidanzato. Il presunto ritorno di fiamma con Stefano De Martino è frutto solo della fantasia del gossip estivo?

