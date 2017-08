BENJI E FEDE/ Il duo: “Abbiamo preso molte porte in faccia” (Battiti Live)

Benji e Fede a Battiti live

“CI ABBIAMO MESSO MOLTI ANNI A EMERGERE”

Questa sera la manifestazione musicale del Battiti Live, un affascinante appuntamento con il mondo della musica che vedrà esibirsi eccezionali artisti come il duo composto da Benji & Fede. In attesa di riascoltare il loro ultimo successo, vi segnaliamo come i due artisti in una recente intervista rilasciata a Vanity Fair, abbiano parlato delle difficoltà trovate all’inizio della loro carriera e del rapporto costruito negli anni con i propri fan: “Il nostro percorso non è stato facile: ci abbiamo messo molti anni a emergere e abbiamo preso molte porte in faccia. Ora è più difficile farsi notare tramite il web, per quello ci sono i talent show che rappresentano un rampa di lancio. Ma una volta uscito devi spaccare, come ha fatto Marco Mengoni. Siamo costanti e determinati. Ma conta molto anche il rapporto che abbiamo costruito con i nostri fan, che consideriamo amici. Sanno molto della nostra vita privata e pubblica, e a noi fa piacere condividere tutti questi momenti con loro. La nostra è un’amicizia come tutte le altre. È chiaro che ci sono alti e bassi, ma cerchiamo di venirci molto incontro”.

BENJI E FEDE, IL SOGNO SANREMESE

Il duo Benji e Fede rappresenta uno dei fenomeni musicali italiani più apprezzati negli ultimi anni. Sfruttando il canale del web, i due giovani artisti italiani sono riusciti a far arrivare la loro musica ad un pubblico molto ampio il che ha permesso loro di emergere e diventare delle vere e proprie star capaci di far il pienone di pubblico praticamente ad ogni esibizione. Nel corso di una recente intervista rilasciata alla rivista Vanity Fair, i due cantanti hanno però palesato quello che sarebbe un loro sogno nel cassetto ed ossia prendere parte al Festival di Sanremo. Tuttavia non hanno alcuna intenzione di bruciare le tappe rimarcando come saliranno sul Palco dell’Ariston nelle vesti di cantanti in gara soltanto nel momento giusto e soprattutto con la canzone giusta: “È un nostro sogno ma vogliamo aspettare il momento e la canzone giusta”. Parole che lasciano trasparire una grande maturità conseguita da due artisti che hanno una carriera ed un futuro radioso ed ancora tutto da scrivere.

© Riproduzione Riservata.