BIANCA ATZEI/ “Non faccio mistero del mio senso materno” (Battiti Live)

Bianca Atzei e Max Biaggi

IL DESIDERIO DI AVERE UN FIGLIO

In questa nuova tappa del Battiti Live, trasmessa nella prima serata di Italia 1 sarà presente anche la bravissima Bianca Atzei. Una grande interprete del panorama italiana peraltro eccezionale protagonista nell’ultima edizione del Festival di Sanremo facendo emozionare tutti con un pezzo palesemente dedicato al proprio compagno Max Biaggi. Infatti, il loro è un amore vero che negli ultimi mesi è stato messo a dura prova dallo spaventoso incidente subito dal pilota romano che tra l’altro lo ha costretto ad un lungo periodo di recupero. Ora i due guardano al futuro con grande ottimismo tant’è che sembrano aver preso in seria considerazione l’idea di allargare famiglia. A confessare l’idea è stata la stessa Bianca Atzei nel corso di una intervista al settimanale Nuovo al quale ha rimarcato: “Mettere su famiglia è un traguardo importante e non faccio mistero del mio senso materno. Adoro i bambini, ho scelto come nome d'arte Bianca ispirata dalla loro purezza”.

BIANCA ATZEI, COME È NATA LA STORIA D’AMORE CON MAX BIAGGI

Nel corso della medesima intervista rilasciata al settimanale Nuovo, Bianca Atzei ha parlato anche di come sia nata la storia d’amore con Max Biaggi che ormai vede i due praticamente inseparabili da oltre due anni. L’artista non ha nascosto che lei in quel periodo in cui si sono conosciuti non avrebbe mai pensato di potersi innamorare nuovamente anche perché reduce da una storia d’amore finita male e che aveva lasciato in lei un profondo dolore. In questo sembra essere stato bravissimo il pilota romano che ha saputo aspettare i tempi giusti per far sorridere nuovamente il cuore della bella Atzei. Queste le parole della cantante: “Ci siamo conosciuti a casa di amici a Lugano. Per lui è stato un colpo di fulmine; io non pensavo potesse cominciare una storia. Ero impegnata a smaltire la batosta della mia relazione precedente che mi aveva fatto soffrire. Max ha avuto pazienza, mi ha corteggiata in maniera elegante. Ha saputo aspettare e mi sono innamorata. Stiamo insieme da due anni.: non avrei potuto scegliere uomo migliore”.

