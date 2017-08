BLUE BLOODS 7 / Anticipazioni 9 agosto (7x14): doppia indagine per la famiglia Reagan

Blue Bloods, i casi della serata (Facebook)

Blue Bloods è una serie televisiva statunitense di genere poliziesco creata da Robin Green e Mitchell Burgess. La serie segue le vicende della famiglia Reagan, da generazioni legata al New York City Police Department. Frank Reagan è il capo del dipartimento, ruolo precedentemente ricoperto da suo padre Henry. Assieme a loro, i tre figli di Frank: il detective Danny, l'assistente procuratore Erin, la recluta Jamie. Blue Bloods ha debuttato sul network CBS nel 2010; in Italia, è stata trasmessa in chiaro da Rai 2 l'11 marzo 2011. La settima stagione, composta da 22 episodi, va in onda sulla seconda rete nazionale dal 13 gennaio 2017.

BLUE BLOOD 7, EPISODIO 9: DENTRO O FUORI. ANTICIPAZIONI

Si intitola Dentro e fuori (In&Out), l'episodio del 9 agosto che vedrà Danny e Baez impegnati nelle indagini sull'uccisione del capo di una gang. Il sospetto è che l'assassino sia un uomo appena uscito di prigione dopo aver scontato oltre dieci anni in carcere. Per quanto plausibile, l'ipotesi non regge: l'alibi fornito dalla sua agente di custodia rende difficile l'incriminazione. Nel frattempo, Jamie e Eddie si occupano di una serie di segnalazioni fasulle trasmesse sulle frequenze radio della polizia.

ULTIMA PUNTATA, DOVE SIAMO RIMASTI?

Nell'ultima puntata del 4 agosto, i Reagan hanno dovuto affrontare il caso di un bambino vittima di maltrattamenti. Nonostante le difficoltà iniziali, che portano Danny e Baez a contendersi il caso con Frank, l'inchiesta va a buon fine: colpevole degli abusi è proprio il padre del bambino, un alto funzionario che gode dell'immunità diplomatica e non è dunque facilmente incriminabile. Non meno insidiose le sorti di Jamie, impegnato in una cena galante che ben presto prende una brutta piega. Tutto sommato, per i Reagan, le cose procedono bene: mancano ancora sette puntate al gran finale di stagione previsto per metà settembre. L'appuntamento con la quattordicesima puntata è rinnovato a mercoledì 9 agosto alle 23 subito dopo i Mondiali di Atletica.

