BRIGA/ Ha realizzato il sogno di un suo piccolo fan (Battiti Live)

Mattia Briga a Battiti live

LA SUA FIDANZATA SPAGNOLA

Il rapper romano Mattia Briga questa sera figura tra i grandi nomi che prenderanno parte al concerto della manifestazione dei Battiti live a Nardò in Puglia. Una kermesse di successo che viene proposta nella prima serata di Italia 1 e che quindi sarà arricchita dell’ex allievo della scuola Di Amici. Nelle ultime settimane Briga, tuttavia, non sta facendo parlare di sé soltanto per i suoi bellissimi brani ma anche per le vicende legate al mondo del gossip. In particolare è stato avvistato assieme alla sua attuale fidanzata ed ossia la modella spagnola Julia Reina. Lo scoop è stato fatto dalla rivista Novella 2000 che ha sorpreso il giovane cantante prima mentre passeggiava tra le strade di Roma al fianco della propria amorosa e quindi ad un ristorante durante una pausa pranzo. La loro storia d’amore, sembra essere iniziata nel mese di febbraio di quest’anno durante uno shooting fotografico per il lancio del nuovo brand di abbigliamento dello stesso Briga, la Ninho de Rua.

BRIGA, L’EMOZIONANTE INCONTRO CON UN FAN AL CONCERTO DI ROMA

Briga nel corso del concerto tenuto a Roma lo scorso 30 giugno ha realizzato un grande sogno da parte di un suo piccolo fan di nome Devis. Devis è un ragazzo colpito fin dalla nascita da tetraparesi che Briga ha incontrato nel dietro le quinte del concerto. Il ragazzo ha voluto raccontare le proprie emozioni in una lettera inviata al portale Fanpage nella quale ha scritto: “Inizialmente ero lontano dal palco, e mia madre conoscendomi, terminato il live chiese ad alcuni amici di Mattia di portarmi avanti, cosicché avrei potuto abbracciarlo! Da lì è stato un batticuore continuo, appena arrivato avanti l'ho visto scendere dal palco, e poco dopo il resto. Entrambi senza dire nulla, in un silenzio che quella sera è valso più di mille parole. Dopo tante emozioni provate nel live, e tanta ansia, quasi come se a gestire la serata dovessi essere io, finalmente potevo ringraziarlo! La musica, la sua musica, unisce più di ogni cosa, e nonostante continui ad essere un rapporto tra un fan ed un artista, vedendolo felice, provo le stesse emozioni che sento con la felicità di un amico, un fratello! Briga, con il passare del tempo per me diventato Mattia, è un grande artista non solo per il suo talento, ma anche e soprattutto per la sua grande umiltà!”.

