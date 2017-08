Disney lascia Netflix/ Addio alla piattaforma streaming: film e serie tv avranno un canale dedicato

netflix

Netflix compra, spende, produce sempre più serie tv e film originali ma perde un pezzo importante. Disney ha deciso di divorziare dalla famosa piattaforma streaming portando via con se film e serie tv di sua produzione che finiranno in un canale apposito. Questa è la notizia del momento, un divorzio che nessuno si aspettava ma che potrebbe cambiare l'intero panorama tv e le sorti della stessa piattaforma Netflix. E' vero che in questi mesi le serie originali Netflix hanno conquistato il pubblico e la critica (sia che essa sia positiva che negativa) ma è vero anche che avere un ampio catalogo non fa altro che invogliare il pubblico e aumentare gli abbonati. Questo Disney potrebbe essere un duro colpo per Netflix che, però, avrà tempo fino al 2019 per risolvere la questione visto che l'accordo streaming avrà scadenza proprio tra due anni.

DISNEY VS NETFLIX, LA GUERRA ALLO STREAMING SI FA DURA

IN ARRIVO DUE CANALI STREAMING PER SPORT, SERIE TV E FILM

Disney ha deciso di lasciare Netflix per offrire ai suoi consumatori per due servizi streaming da usare per mettere a disposizione tutte le sue produzioni a partire dal prossimo anno. In particolare, sarà presto disponibile un servizio dedicato a ESPN, la sua rete sportiva, offrendo 10.000 eventi dal vivo all'anno. A questo, nel 2019, si aggiungerà anche un servizio per i film Disney, dai classi lungometraggi a cartoni animati e alle serie tv che spopolano sui social e sui canali Disney Channel di Sky e Mediaset Premium (in Italia). Disney si prepara ad essere diretta concorrente di Netflix visto che, secondo quanto riferisce il Wall Street Journal, è pronta a versare oltre un miliardo e mezzo di dollari per acquisire il controllo della societa' BAMtecc LLc specializzata nella diffusione di canali streaming per andare all'assalto della piattaforma. Chi la spunterà?

