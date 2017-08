ELISA/ Vacanze terminate, ora spazio all’Arena (Techetechetè)

Elisa a Techetechetè

IL CONSIGLIO DELLA CANTANTE FRIULANA

Elisa Toffoli questa sera ritorna su Rai 1 nell’ambito della trasmissione Techetechetè. Saranno quindi mandati in onda una lunga serie di filmati che vedranno la celebre artista in alcune fortunate esibizioni come ad esempio quella dell’Ariston di Sanremo sulle note di Luce (Tramonti a Nord Est), canzone che le permise di ottenere la vittoria in quella edizione della kermesse musicale. In attesa di poterla rivedere all’opera, vi riportiamo quanto dichiarato da Elisa in un alcuni post social in cui ha invitato i propri fan a credere sempre e comunque nei propri sogni non lasciandosi scoraggiare dalle inevitabili difficoltà che si possono incontrare lungo il percorso. Nello specifico l’artista ha scritto: “In questi quaderni ci sono quasi tutte le canzoni che ho scritto in vent’anni. Dobbiamo continuare sempre a credere nei nostri sogni, nelle nostre idee, anche quando sono a dir poco strani. Probabilmente quando ci capiteranno sotto gli occhi anni dopo, penseremo che sono le cose migliori che abbiamo fatto”. Insomma, un bellissimo consiglio soprattutto per quanti stanno affrontando un periodo difficile della propria esistenza.

ELISA TOFFOLI, FINE DELLE VACANZE

Per Elisa Toffoli sono finite le vacanze estive. La celebre cantante è chiamata ora a concentrarsi in maniera importante sull’esclusivo appuntamento che l’attende all’inizio di settembre all’Arena di Verona con quattro straordinarie serate di musica per celebrare i primi venti anni della sua carriera artistica. La conferma che le vacanze per la cantante friulana siano finite ce la da lei stessa attraverso un post pubblicato in queste ore dal proprio profilo Instagram. Nel post è presente la foto di un bambino che sconsolato si appoggia con la testa sul classico zaino da mare e con la cantante che ironicamente scrive: “Quando ti dicono che stanno per finire le vacanze”. Decine di migliaia i Mi Piace da parte degli utenti, molti dei quali hanno voluto lasciare anche dei commenti sulla questione, alcuni di supporto all’artista friulana ricordandole l’appuntamento di settembre all’Arena di Verona. Clicca qui per vedere la foto e leggere i tanti commenti lasciati dai fan.

© Riproduzione Riservata.