EMMA MARRONE/ News: l'artista sul palco di "Live for Syria", foto

Anche se di recente Emma Marrone ha passato molto tempo lontana dai suoi profili social, i tanti fan non le hanno fatto mancare il loro supporto e, nel corso di uno degli ultimi aggiornamenti postati dalla cantante su Instagram, le hanno lasciato una marea di commenti pieni di affetto. La foto che i fan hanno preso di mira, in particolare, è quella che ritrae l’esibizione della salentina sul palco di “Live for Syria”, un concerto benefico che ha visto Emma Marrone assieme ad altri grandi artisti della musica (Frankie HI-NRG MC, Marina Rei, Irene Grandi, Roberto Angelini, Wrongonyou, Diodato, Daniele Silvestri, Diego Mancino, Mario Venuti, Mirna Kassi e Tosca), a sostegno dei bambini colpiti dalla guerra. Lo scatto, naturalmente, è diventato ben presto virale e tutti i suoi follower, naturalmente, non hanno potuto fare a meno di dire la loro sulla grande generosità della Marrone, che già in passato si è distinta per la sua partecipazione a eventi di beneficenza e campagne di ogni genere. “Unica tra le cantanti di oggi la migliore!! grande Emma!”, “Finalmente una artista seria!!!!!!”, “Io e tutti i tuoi fan saremo sempre al tuo fianco”, "Sei brava, sei fortissima, sei onesta dentro, sei bellissima, sei passionale: chi ti avrà accanto con amore e saprà amarti sarà fortunato!", “Bellissimi ma la stella più bella più luminosa e più grande resti sempre e soltanto tu”. Cliccate qui per visualizzare la sua foto.

Emma Marrone è assente dai social da qualche giorno, me nelle prime ore di ieri ha scelto di rompere il silenzio condividendo un breve video che ritrae il suo inseparabile amico a quattro zampe. “Buongiorno”, si legge sul filmato pubblicato sulle Instagram Stories, ma nel corso della breve clip la cantante, fra una carezza e l’altra al suo cane, ha scelto di non mostrarsi ai tanti follower. Di recente, la vita della salentina è stata travolta dalla notizia della morte di Stefania Fiorentino, una donna affetta da una grave malattia, che aveva dato vita alla onlus “il mondo di Bea”, un progetto nato per sostenere la patologia che ha colpito sua figlia, affetta da una malattia rara. Le due, così come riporta Il Corriere.it, si sono conosciute nel 2013, quando Stefania Fiorentino, dopo aver portato la piccola Bea a conoscere Emma Marrone, la sua cantante preferita, ha instaurato con la salentina un rapporto di amicizia molto profondo. Se vi siete persi il messaggio che la cantante ha condiviso su Instagram in ricordo della sua amica, potete cliccare qui.

