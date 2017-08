FEDERICA CARTA/ La cantante di Amici torna a spartirsi il palco con Riccardo Marcuzzo (Battiti Live)

AMORE E SUCCESSO PER FEDERICA CARTA

Carriera in divenire per Federica Carta, la diciottenne di Amici che ha in breve tempo scalato le classifiche con l'album che porta il suo nome. A produrlo, la coach Elisa insieme al marito Andrea Rigonat: "Sono dei geni, hanno capito subito come fossi e da lì hanno creato un sound che mi stesse bene", ha dichiarato a Vanity Fair. Per Federica, il successo è stata un'esperienza del tutto inaspettata: "Abbraccio tanto, e forse troppo forte, le persone. È quello il momento in cui le lacrime scendono. Ho bisogno di quel calore. La prima cosa che mi chiedo nel vederli è perché piangano: chi sono io per procurargli quell'emozione? Capita anche di incontrare dei ragazzi disabili che sono grati per tutto quello che hanno e che ti fanno capire quanto tu sia importante per la loro felicità. È impossibile non piangere di fronte a un'emozione così intensa". Migliaia i ragazzini che hanno affollato i suoi instore la scorsa primavera; innumerevoli gli spettatori del Battiti Live di Nardò che qualche settimana fa l'ha vista protagonista. Sul palco, in quell'occasione, c'era anche il "tabù" Riki: "Sono rimasta sconvolta quando ho visto la nostra ship su Instagram una volta usciti fuori da Amici. È assurdo. Ammetto che vedendo dei video girati in casetta siamo molto carini insieme, ma non ce la faccio più". Niente da fare, dunque, per le Riderica Shippers: la loro storia d'amore resta null'altro che una fantasia.

CENNI BIOGRAFICI

Federica Carta nasce a Roma il 10 gennaio 1999. Ha iniziato a prendere lezioni di canto all'età di 9 anni, e da sempre ama scrivere i testi dei suoi stessi brani. Federica si divide tra la scuola, le lezioni di canto, la famiglia e gli amici. I suoi generi preferiti, il Neo soul, il Pop e il Pop soul; le sue ispirazioni, Paolo Nutini e Alicia Keys. Quanto alla sua vita privata, la Paper è molto riservata. Sino a pochi mesi fa è stata fidanzata con Lucas Bicego, un altro degli aspiranti Amici di Maria. Da qualche tempo si vociferava circa una sua presunta relazione con Riccardo "Riki" Marcuzzo, prontamente smentita dalla stessa Carta. Al contrario di quanto si possa pensare, i due si sono notevolmente allontanati negli ultimi mesi, tanto da far temere che avessero litigato. Anche in questo caso, la smentita non si è fatta attendere: "Quando si fa la nostra vita, sempre in viaggio, sentirsi è un po difficile. Più che un litigio, c’è stato un allontanamento, tutto qui".