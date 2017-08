Fedez / Il rapper stasera live a Gallipoli con i Comunisti col Rolex, tutte le tappe estive con J-Ax

Fedez (Instagram)

Dopo il grande successo di Comunisti col Rolex, continua senza sosta il tour estivo di Fedez e J-Az. I due rapper, infatti, in seguito ai sold out delle tre tappe di Taormina, Rimini e Chieti, si preparano ad accendere il Postepay Sound Parco Gondar di Gallipoli, dove questa sera saranno i protagonisti di un nuovo e imperdibile evento live. Con il concerto di stasera, i due rapper si prenderanno un meritato periodo di vacanze, che terminerà il prossimo 1 settembre con il concerto che si terrà a La Maddalena, seguito delle tappe all’Home Festival di Treviso (prevista per giorno 2) e a Servigliano (FM), in scaletta per il 3 settembre. Concluderà la tournée estiva il live che si terrà il 5 settembre al Teatro antico di Taormina, un evento in replica a grande richiesta dopo la tappa sold out dello scorso luglio. Un vero successo, quello dei due rapper, che sui social continuano a ricevere commenti dei fan pieni di entusiasmo. Ecco quelli lasciati dai follower in seguito all'ultima data di Chieti: “Ieri sono stato al vostro concerto di Chieti. Semplicemente fantastici! Derisi da tanti ma ieri avete fatto ballare tutti (anche gli scettici), dai più piccoli ai più grandi. Ennesimo sold out all'arena di Chieti 'La Civitella', ora capisco il perché...”, “Siete stati fenomenali stasera!!! mi sono ripreso 10 anni di vita!!! GRAZIEEEE!!!!!”.

FEDEZ, NEWS 9 AGOSTO

IL RAPPER E LA RETTIFICA SULL’INCONTRO CON PAOLA ZUKAR

La carriera di Fedez continua a registrare un successo dopo l’altro, complice la sua passione per la musica, ma anche il sodalizio artistico con uno dei rapper più amati di sempre, J-Az. In una recente intervista a Il Fatto Quotidiano, però, il cantante ha rivelato che i rapporti con i suoi colleghi, attualmente, non sono del tutto idilliaci, riservando con sue parole una frecciatina a un altro rapper molto noto nel mondo della musica, Moreno Donadoni. “Una volta avevi tutti gli altri rapper che ti leccavano il c*, volevano tutti firmare un contratto. Ora hanno tolto la mano”, ha spiegato il cantante, che con le sue dichiarazioni ha cercato anche di rettificare le recenti dichiarazioni pubblicate da Paola Zukar: “La signora Paola Zukar, per esempio, manager di Fabri Fibra, ha scritto in un libro che io da ragazzo sono andato a cercarla e lei, siccome produce solo musica di qualità, mi avrebbe detto no. La verità è che il primo artista che mi contattò per un featuring fu Marracash, uno dei suoi. E poi mi chiamò lei. Fui io a decidere di non firmare, consapevole che la Zukar spingesse solo Fibra. D'altra parte, se lei fa solo musica di qualità, mi chiedo perché abbia prodotto Moreno”

