Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoracci in crisi? L’imprenditore smentisce il flirt con un’altra donna

Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci

Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci sono in crisi? Il settimanale Chi, nel numero in edicola, non ha dubbi. Tra l’imprenditore e la sua bellissima moglie ci sarebbe un’altra donna. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini, infatti, ha pubblicato alcune foto in cui, ad Olbia, Flavio Briatore appare in compagnia di una sua giovane e bionda assistente. Nelle stesse ore, Elisabetta Gregoraci avrebbe fatto le valigie e avrebbe lasciato la Sardegna. Da mesi, ormai, si parla di una crisi di coppia per Elisabetta e Flavio che, in questa calda estate, sono concretamente distanti. Il motivo, però, è da ricercare negli impegni professionali di entrambi. Mentre Briatore continua a dedicarsi alla sua attività imprenditoriale, la Gregoraci è impegnata con la conduzione di Battiti Live, l’evento musicale organizzato da Radionorba e che si concluderà domenica 13 agosto sul litorale di Taranto. Cosa c’è, dunque, tra Flavio Briatore e la sua giovane assistente? A svelare tutto è stato lo stesso imprenditore.

FLAVIO BRIATORE ED ELISABETTA GREGORACI, SCOPPIA LA CRISI?

LA SMENTITA SU INSTAGRAM

Flavio Briatore, preso atto delle foto e del servizio pubblicato dal settimanale Chi su una sua vicinanza ad un’assistente, non ha perso tempo smentendo subito tutti su Instagram. Secondo Chi, Elisabetta Gregoraci avrebbe scoperto alcuni messaggini sul cellulare del marito che non le sono piaciuti da parte della pierre del Twiga di Montecarlo. Briatore che, a sua volta non avrebbe gradito i suoi continui viaggi, le avrebbe assicurato che l’avrebbe licenziato ma così non è stato. Di fronte a tali pettegolezzi, Briatore è sbroccato sui social. “Il caldo allucinante di questi giorni fa proliferare le bufale estive. Mi dispiace deludervi, amanti del gossip, ma tengo a farvi sapere che da noi (Billionairelife) si lavora anche d'estate e che i miei viaggi sono soprattutto di lavoro” – inizia così lo sfogo di Briatore che poi continua – “La gita di piacere in Costa Smeralda, un racconto fantasioso e corredato di presunte foto incriminatorie da parte dei creativi di un rotocalco nazionale, non é altro che una trasferta di lavoro, che ho effettuato lo scorso weekend con alcuni dei miei collaboratori, in vista di una serata speciale al Billionaire Porto Cervo, per il marchio di alta gioielleria Jacob & Co.. Serata bellissima e riuscitissima, come testimoniano foto e video, che vi invito a guardare, e tutto ciò grazie al grande impegno di tutti e tra questi.... i miei collaboratori, naturalmente!”. Nessuno scoop, dunque. Tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci non c’è nessuna crisi. Cliccate qui per vedere il post.

