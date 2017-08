GIANNI MORANDI/ A sorpresa nel backstage e poi sul palco di Nardò (Battiti Live)

Gianni Morandi (LaPresse)

A SORPRESA SUL PALCO DI NARDÒ

La tappa di Nardò della manifestazione canora dei Battiti Live ideata da RadioNorba e che verrà trasmessa questa sera su Italia 1, ha avuto un gradito fuoriprogramma a firma di Gianni Morandi. Infatti, il celebre cantante bolognese che in quelle ore si trovava nella cittadina pugliese come semplice turista, è stato protagonista di una piccola intrusione sul palco della manifestazione mandando letteralmente in visibilio il pubblico presente sulle note della hit Volare, cantata peraltro senza Fabio Rovazzi. Morandi letteralmente osannato dal pubblico, ha voluto anche scherzare ricordando a tutti come “Sapete che cantavo prima di Rovazzi” per poi intonare a cappella alcuni suoi storici brani che in passato hanno rappresentato a loro volta dei tormentoni estivi peraltro ancora oggi molto apprezzati come C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, Un mondo d’amore e Uno su mille. Insomma, un vero show nello show che tra poche ore può essere gustato integralmente sulle frequenze di Italia 1.

GIANNI MORANDI, IN ARRIVO IL NUOVO DISCO

Gianni Morandi è uno dei grandi protagonisti di questa estate musicale italiana 2017 grazie al tormentone Volare che lo ha visto collaborare con un talento emergente del mondo delle spettacolo e della musica come Fabio Rovazzi. Tuttavia le sorprese per i milioni di fan di questo eccezionale artista non sembrano essere finite, anzi. Infatti, Morandi in questi giorni ha annunciato sui social di essere al lavoro per la realizzazione di un nuovo disco di inediti che dovrebbe essere pubblicato alla fine dell’estate. Nello specifico Morandi ha prima scritto: “Da qualche giorno sono chiuso in uno studio di registrazione per incidere un album di canzoni inedite, a cui sto lavorando da un po', con il produttore artistico Luciano "Luis" Luisi” e quindi evidenziato come alcuni pezzi siano già stati scritti: “Sto lavorando per il disco, mi sembra di aver trovato delle belle canzoni inedite. Il disco uscirà dopo l’estate”.

