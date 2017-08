GIUSEPPE DE ROSA / Come sta dopo l'incidente Angelo Rulli di Un posto al sole? (Ultime notizie)

Giuseppe De Rosa (foto da Facebook)

COME STA OGGI L'ATTORE, ULTIME NOTIZIE

L'incidente di Giuseppe De Rosa ha fatto preoccupare tutti e anche stasera probabilmente se ne parlerà durante la puntata speciale di SuperQuark dedicata alla nota soap opera Un posto al sole dove interpreta il ruolo del Capo Procuratore della Repubblica. Dopo i problemi accusati dall'ematoma cerebrale l'artista ha vissuto un periodo in coma farmacologico per poi riprendersi piano piano e tornare a vivere una vita normale. Già ad aprile l'abbiamo visto in una foto pubblicata sulla sua pagina ufficiale di Facebook dove l'uomo era dato in netta ripresa dal centro riabilitativo Fondazione Salvatore Maugeri a Benevento. Altre notizie confortanti sono arrivati da un post pubblicato sempre su Facebook da una sua amica che sottolineava la gioia di averlo visto in grande forma come un tempo. Sicuramente il momento più brutto è passato anche se c'è da dire che la paura è stata davvero tanta.

L'INCIDENTE LO SCORSO 27 FEBBRAIO DI GIUSEPPE ROSA

Giuseppe De Rosa è stato protagonista di un brutto incidente lo scorso 27 febbraio. A guida della sua Panda, l'attore che interpreta Angelo Rulli in Un posto al sole, è stato colpito da una Alfa Romeo 147 ed è andato a scontrarsi con una cabina dell'Enel e a un muro lì vicino. Questo ha portato a un grave ematoma celebrale che ha preoccupato davvero molto i medici costretti a tenerlo in coma farmacologico nel reparto di rianimazione. Stasera su Rai Uno andrà in onda una puntata speciale di SuperQuark dove Piero Angela si interrogherà proprio sulla nota soap opera Un posto al sole. Sarà quindi interessante capire se si parlerà anche di Giuseppe De Rosa che della serie è un punto fermo interpretando il Capo Procuratore della Repubblica. Attore di sessantasei anni ha lavorato in altre serie importanti come Un medico in famiglia e Don Matteo.

