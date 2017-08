Giancaluca Vacchi/ Guai finanziari e beni pignorati per 10 milioni, la causa?

Gianluca Vacchi

Anche i ricchi piangono, magari lo fanno con un occhio solo ma lo fanno, e questa volta è Gianluca Vacchi ad essere finito nei guai per la mancata restituzione di un prestito, o almeno così pare dai primi dettagli sulla vicenda. Mentre lui si divertiva in vacanza tra barche, nuove fidanzate e compleanno, c'era chi stava cercando di ottenere quello che gli spettava. In particolare, qualche ora fa, è arrivata la notizia che il Bando Bpm è riuscito ad ottenere il sequestro di barche, ville e beni del re dei social per un totale di oltre 10milioni di euro. La vertenza è arrivata alla fine di un inter legale partito con la presentazione di una denuncia ai danni di Gianluca Vacchi reo di non aver restituito un prestito.

GIANLUCA VACCHI NEI GUAI PER VIA DELLA MANCATA RESTITUZIONE DI UN PRESTITO

10 MILIONI DI EURO DI BENI SEQUESTRATI

Secondo quanto riportano Il Resto del Carlino sembra che la stella dei social che conta oltre 12 milioni di follower, non sta passando un buon periodo e che abbia accumulato 10 milioni di euro di debiti con Banco Bpm che adesso ha ottenuto il pignoramento di ville, azioni, yatch e anche le quote del golf club Casalunga di Castenaso. A quanto pare il prestito in questione non ha a che fare con gli affari della sua ricca famiglia ma proprio con lui visto che si parla di "un prestito da 10 milioni e mezzo di euro ottenuto dalla First Investment spa, la holding di partecipazioni di cui Vacchi è amministratore unico". Il buco della sua azienda, all'inizio, si aggirava intorno ai 30 milioni di euro. La questione è molto complicata e potrebbe richiedere un po' di tempo affinchè Gianluca Vacchi chiarisca la sua situazione, fatto sta che tra un ballo e un altro, adesso potrebbe rischiare di perdere un bel po' dei suoi beni.

