Gigi D’Alessio/ E Anna Tatangelo: un uomo misterioso li divide...(Battiti Live)

Gigi D’Alessio a Battiti live

UN ALTRO UOMO LA CAUSA DELL’ADDIO CON ANNA?

Gigi D’Alessio è tra i grandi nomi della musica italiana che questa sera si esibiranno sul palco di Nardò in Puglia per un nuovo appuntamento della rassegna Battiti Live in onda sulle frequenze di Italia 1. Tuttavia nelle ultime settimane il nome di Gigi D’Alessio è stato maggiormente legato al gossip piuttosto che alla musica per via della crisi nel rapporto che lo lega da diversi anni alla cantante e showgirl Anna Tatangelo. Una rottura che era nell’aria nell’ultimo periodo tra smentite e tentativi di risollevare le sorti del loro splendido matrimonio salvo poi trovare conferma nel messaggio social pubblicato dalla stessa Tantangelo nel quale è stato evidenziato: “La nostra storia vive un periodo no. Vi preghiamo di rispettare il momento e la nostra privacy. Poi, saranno la vita e il futuro a decidere la strada con serenità”. Non si conoscono anche le cause della crisi ma c’è già chi ipotizza un possibile tradimento da parte della Tatangelo con l’ex calciatore Bobo Vieri. Al momento tuttavia si tratta di semplici ipotesi che non trovano riscontro.

GIGI D’ALESSIO, UN CAFFÈ CON NINO D’ANGELO

Tra Gigi D’Alessio e Nino D’Angelo, soprattutto i media, hanno sempre ipotizzato poter esserci una forte contrapposizione e rivalità artistica nonostante non ci sia mai stato alcun contrasto tra i due. A conferma invece del buon rapporto esistente tra i due artisti napoletani, Gigi D’Alessio è andato a trovare Nino D’Angelo a casa sua. I due hanno bevuto un caffè insieme e quindi postato la foto dell’incontro sui social. D’Alessio sul proprio profilo ha scritto “Stamattina sono andato a prendere un caffè a casa del mio amico Nino D'Angelo. Una bella chiacchierata tra due figli di Napoli che si stimano e si vogliono bene” mentre D’Angelo ha commentato l’incontro in questa maniera: “Piacevole sorpresa stamattina a casa mia. Mi è venuto a trovare Gigi D'Alessio…Un bel caffè insieme…”. Un incontro che ha scatenato i fan dei due artisti che di fatto sognano una possibile collaborazione professionale.

