Grande Fratello Vip 2017/ Anticipazioni e news: Gianluca Impastato e Veronica Angeloni nel cast?

La nuova stagione televisiva di Canale 5 parte subito col botto. Il promo della nuova edizione del Grande Fratello Vip è infatti in tv ormai da qualche giorno e Ilary Blasi ci anticipa che ci aspetta proprio agli inizi del mese. Il pubblico inizia quindi a chiedersi quali saranno quest'anno i concorrenti che abiteranno la casa più spiata d'Italia e di nomi, al momento, non mancano. Arrivano infatti da quotidiani e note riviste le prime conferme sul cast di questa seconda edizione del GF Vip e si parte proprio da quelle del settimanale Spy: Cristiano Malgioglio e l'ex tronista di Uomini e Donne Luca Onestini. Una soffiata che pare molto credibile, visto che alla rivista è legato Alfonso Signorini che affianca la Blasi nella conduzione.

GRANDE FRATELLO VIP 2017, QUALE SAR À IL CAST?

IL TOTO- CONCORRENTI ARRIVA A 14 NOMI

Di poche ore fa sono invece altri due nomi: è Tv Sorrisi e Canzoni a dare per certo il nome di Gianluca Impastato, il simpaticissimo "Chicco d'oliva" di Colorado Cafè. Con lui, secondo il quotidiano Libero ci sarà anche Ivan Cattaneo, noto cantante 64enne. Anche il settimanale Oggi lancia i suoi nomi, e non mancano volti di Uomini e Donne come Rosa Perrotta e Giulia De Lellis, ai quali si affiancono quelli di Serena Grandi, Simona Izzo, Aida Yespica, Carmen Di Pietro ed i fratelli Rodriguez (Cecilia e Jeremias). La lista dei possibili inquilini della Casa non si ferma e continua con la bellissima pallavolista Veronica Angeloni e, tra gli ultimi, Marco Predolin. Difficile dire se questi saranno tutti i concorrenti della nuova edizione anche se è molto probabile che qualcosa in queste settimane cambi, con la smentita di alcuni nomi e l'aggiunta di nuovi.

