IL SEGRETO / Anticipazioni 10 agosto: Cristobal spietato, Emilia morirà?

Il Segreto

Nonostante sia agosto, canale 5 continua a mandare in onda le nuove puntate de Il Segreto per la gioia di tutti i fans italiani della famosa soap opera spagnola che, da anni, incolla milioni di telespettatori davanti ai teleschermi. Se fino a qualche mese fa la vera cattiva di Puente Vejo è sempre stata Donna Francisca, ora, tale ruolo spetta di diritto a Cristobal Garrigues che, dopo essersi preso il potere che era della Montenegro, continua a fare il bello e il cattivo tempo. Padrone assoluto della villa, Cristobal ha ridotto in uno stato di schiavitù Francisca, costretta a fare tutto ciò che le ordine per non mettere in pericolo la propria vita e quella di Raimundo che, ormai, è in pugno di Cristobal. Garrigues, però, non si accontenta del potere ma vuole fare sua anche Emilia. Nella puntata odierna de Il Segreto, così, Cristobal ordinerà a Francisca di far splendere la villa e preparare il tutto per accogliere Emilia che non ha potuto rifiutare l’invito dell’uomo a cena. Durante l’appuntamento, Cristobal chiederà a Francisca di lasciarlo solo con Emilia a cui offrirà un bicchiere di vino con del sonnifero. Dopo aver bevuto, Emilia perderà i sensi. La moglie di Alfonso morirà? Il Castaneda, nel frattempo, continuerà a non voler ricevere visite per paura di essere visto dalla sua famiglia in quelle condizioni. Matias, invece, finalmente felice accanto a Beatriz, cercherà di rimettere insieme la sua famiglia e a farla tornare unita come un tempo.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 10 AGOSTO. CAMILA CONFESSA LA VERITA’

Momento difficile per Camila, costretta a mentire al marito Hernando per non metterlo in pericolo a causa della pericolosità di Nestor. L’uomo, infatti, continua a tenere in pugno la moglie di Dos Casas che, dopo aver creduto che l’uomo fosse davvero il cugino della moglie, ha finalmente scoperto la verità grazie a Dolores, sempre pronta a diffondere i vari pettegolezzi di Puente Vejo. Camila continua a non voler confessare a Nestor la verità sulla figlia Belen ma presto potrebbe essere costretta a farlo. L’uomo, infatti, continuerà a tenerla in pugno e arriverà ad intrufolarsi anche nella sua camera da letto. Sempre più impaurita che l’uomo possa fare del male a lei ma soprattutto a Hernando e Beatriz, deciderà di raccontare tutta la verità. Belen, in realtà, non è viva ma è morta durante il naufragio della nave sulla quale viaggiava. Sarà davvero la verità? Fe, nel frattempo, sarà sempre più arrabbiata con Mauricio che non si è presentato all’appuntamento da lei organizzato.

