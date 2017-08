IL VOLO / Il progetto solidale a favore dei senza tetto (Techetechetè)

Il Volo a Techetechetè

GIANLUCA ED ERMAL META

Il trio musicale de Il Volo, composto da Gianluca Ginoble, Piero Batrone e Ignazio Boschetto, sarà omaggiato nel nuovo appuntamento di questa sera della trasmissione Techetechetè in onda su Rai 1. Un vero e proprio fenomeno musicale nato nel corso del talent show di Antonella Clerici, Ti lascio una canzone, e che ha saputo ritagliarsi una importante nicchia nel mercato discografico mondale. In questi giorni uno dei componenti del trio e segnatamente Gianluca Ginobile, ha attratto su di sé anche i riflettori del mondo del gossip per effetto della sua vacanza al mare trascorsa con la fidanzata Martina. Un amore che ormai sembra essere consolidato. Tra l’altro il giovane cantante in queste ore ha voluto incontrare il cantante di origini albanesi ma naturalizzato italiano, Ermal Meta, nell’ambito di un concerto tenuto a Pescara. Ginoble per l’occasione ha postato una foto in cui appare al fianco di Ermal Meta con tanto di didascalia ad effetto: ”Un sognatore non dorme mai! Grande @ermalmetamusic! Benvenuto nella mia terra!”. Clicca qui per vedere il post.

IL VOLO, IL PROGETTO CON LA CARITAS

Il trio musicale de Il Volo negli ultimi mesi è diventato un vero e proprio fenomeno musicale in tutto il mondo soprattutto dopo il successo clamoroso ottenuto con il tour internazionale omaggio ai tre grandi tenori ed ossia Luciano Pavarotti, Placido Domingo e Carrera. Tra l’altro il trio de Il Volo in queste settimane si sta spendendo per un progetto umanitario concordato con la Caritas e con Papa Francesco ed ossia quello di prevedere un concerto in via della Conciliazione a favore dei senza tetto con tanto di pranzo solidale. Del progetto ha parlato a L’Avvenire anche Gennaro di Cicco, responsabile dell’ufficio raccolta fondi della Caritas di Roma confermando le intenzioni del trio: “I ragazzi del Volo avevano già espresso in passato il desiderio di venire a servire in via Marsala in occasione dei 30 anni dell'ostello "Don Luigi Di Liegro" della Stazione Termini... L'idea che abbiamo concordato è quella di fare partecipare all'arte anche i senza fissa dimora, cui gli eventi di intrattenimento sono preclusi. Quindi stiamo lavorando per organizzare, possibilmente a luglio un concerto del Volo in via della Conciliazione aperto ai senzatetto di Roma, cui seguirà una cena in via Marsala con 200 ospiti dell'ostello Caritas”.

