INGA LNDSTROM - IN FUGA DAL PASSATO/ Su Canale 5 il film con Heikko Deutschmann (oggi, 9 agosto 2017)

film sentimentale per il pomeriggio di Canale 5

HEIKKO DEUTSCHMANN NEL CAST

Inga Lindstrom - In fuga dal passato, il film in onda su Canale 5 oggi, mercoledì 9 agosto 2017 alle ore 14.45. Ispirata ai libri della scrittrice Inga Lindstrom (pseudonimo dell'autrice tedesca Christiane Sadlo), la pellicola, è una produzione tedesca del regista Martin Gies, con un cast composto da Heikko Deutschmann nella parte di Anders Allström, Sabrina White nel ruolo di Ingrid Allström, Petr Sattmann è Gösta, Anne Werner interpreta Tabea Tegin, Eva-Maria Grein Von Friedl ha il ruolo di Livia Nordgren, Norman Kalle nella parte di Magnus Solvander, Emilie Cappallo nel ruolo di Kind Solveig, Tobias Maehler nella parte di Staffan Heligur, Nico Liersch in Kind Lasse, Moritz Lindbergh è Peter Gröning e Benjamin Kramme ha il ruolo di Bert. Ma ecco nel dettaglio la parte del film.

INGA LINDSTROM - IN FUGA DAL PASSATO, COSA FARA' ANDERS?, ECCO LA TRAMA DEL FILM

Il film vede come protagonista Anders Allström, apprezzato compositore musicale che sta lavorando ad un'opera esplicitamente scritta per i bambini da dedicare alla sua amata figlia Solveig. La piccola muore però in un incidente e per Anders la vita diventa improvvisamente priva di significato. L'uomo non riesce più a comporre e, oltre alla sua vita professionale, vede praticamente distrutta anche la sua vita privata, visto che la morte della figlia non permette al suo matrimonio con Ingrid di andare avanti. Solo, senza più prospettive e senza neanche la voglia di continuare a comporre, Anders decide di isolarsi in una casa di campagna, azzerando completamente i ritmi della sua vita e godendo esclusivamente della compagnia del cane Mats, l'unico che gli sia rimasto vicino dopo la tragedia. La casa si trova nel piccolo paese di Lillekron, dove Anders incontra Gösta, un suo vecchio amico coltivatore di Api. Gösta ha una nipote, Livia Nordgren, che curiosamente si occupa di bambini così come faceva Anders durante la sua carriera da compositore. Livia ha una grande passione per i bambini e la conoscenza con la ragazza riesce a rivitalizzare lo spirito di Anders, che sembra pian piano reinteressarsi alla vita. Livia però ha un fidanzato, Magnus, molto serio e taciturno ma che sta vivendo grandi successi professionali, tanto che si trova in procinto di raggiungere la Capitale, Stoccolma, per andare a lavorare in una grande azienda. La classica offerta che non si può rifiutare, tanto che Magnus dà per scontato il fatto che Livia lo seguirà per vivere insieme a Stoccolma. La conoscenza di Anders ha cambiato però anche le priorità della ragazza, che si sente attratta dal musicista, che ha la sua stessa sensibilità per il mondo dell'infanzia, e che non vorrebbe lasciare la piccola comunità di Lillekron con i suoi piccoli allievi. Il tormento interiore di Anders e Livia, per motivi diversi, sarà molto grande, ed i due dovranno decidere se dare insieme una svolta alla loro vita, voltando pagina al passato, oppure se lasciarsi trascinare dalla corrente degli eventi, adattandosi a ciò che il destino sembra aver preparato per loro. Anche perché l'arrivo della moglie Ingrid a Lillekorn metterà Anders di fronte a una scelta definitiva sul piano sentimentale.

